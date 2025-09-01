بھارت نے چناب میں ایک اور بڑا ریلا چھوڑ دیا : 2 روز تک ہیڈ مرالہ پہنچے گا ملحقہ علاقوں میں اعلانات، ستلج میں مزید پانی چھوڑنے کی وارننگ
لاہور ،ملتان،سیالکوٹ (سیاسی نمائندہ ،سٹاف رپورٹر ،نمائند گان دنیا،مانیٹرنگ ڈیسک )بھارت نے سلال ڈیم کے سارے گیٹ کھول کر دریائے چناب میں ایک اوربڑا 8لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلاچھوڑ دیا ،جس سے بڑے پیمانے پر نقصان کا خدشہ ہے ،ہائی الرٹ جاری کردیاگیا،پنجاب میں سیلاب سے20لاکھ افراد متاثرہوئے جبکہ 2200دیہات تاحال زیرآب ہیں،مسلسل بارش کے باعث ریسکیوآپریشنز میں مشکلات کا سامناہے۔
دریائے ستلج کے ریلوں سے بہاولپور میں 7 بند ٹوٹ گئے ،ہزاروں ایکڑ فصلیں زیرِ آب اور پانی دیہاتوں میں داخل ہوگیا،ملتان کی 138بستیاں زیرآب آگئیں ،پنجاب سے تاریخ کا سب سے بڑا سیلابی ریلا گزر رہا ہے جس سے اگلے 24 گھنٹوں میں ملتان اور خانیوال سمیت مختلف اضلاع کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔بارشوں اور سیلاب کے باعث پنجاب اور خیبرپختونخوا میں مزید 22افراد جاں بحق ہوگئے ، راوی، چناب اور ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے ۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کا کہنا ہے کہ ستلج ہریکے کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ ملی ہے تاہم سلال ڈیم سے پانی چھوڑے جانے کے معاملے پر اب تک بھارت کی جانب سے کوئی آفیشل اطلاع نہیں ملی۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی آبی جارحیت جاری ہے ، بھارت نے ایک اور بڑا سیلابی ریلا چھوڑ دیا جس کے بعد پنجاب کے مختلف اضلاع میں ہائی الرٹ جاری کردیا گیا،دریائے چناب سے ملحقہ علاقوں کو مزید خطرہ بڑھ گیا ہے ، 8 لاکھ کیوسک پانی کا بڑا سیلابی ریلا سلال ڈیم سے چھوڑا گیا،سلا ل ڈیم کے تمام سپیل ویز کھول دئیے گئے ، بھارت سے آنے والا سیلابی ریلا 2 روز بعد ہیڈ مرالہ پہنچ جائے گا،انتظامیہ کی جانب سے گوجرانوالہ، سیالکوٹ،وزیرآباد ،سمبڑیال ،گجرات ،ہیڈ مرالہ ،خانکی سے ملحقہ علاقوں میں شہریوں کے انخلا کیلئے مساجد میں اعلانات کئے جا رہے ہیں اور ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کیلئے تیاریاں مکمل کرلی گئی ہیں۔
راوی، چناب اور ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے جس سے سینکڑوں دیہات تاحال سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، پاک فوج سمیت وفاقی و صوبائی اداروں کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور گزشتہ روز بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ،پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش نے سیلاب میں ڈوبے متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔دریائے ستلج کے سیلابی ریلوں سے بہاولپور کے مقام پر تحصیل صدر، بستی یوسف، احمد والہ کھوہ سمیت 7 بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ فصلیں زیرِ آب آ گئیں۔خیر پور ٹامیوالی کے قریب قاسم والا بند ٹوٹنے سے کئی دیہات زیرِ آب آ گئے ،متاثرین اور مویشیوں کی کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقلی جاری رہی ۔مظفر گڑھ میں دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو نے لگا، بیشتر لوگ ریلیف کیمپوں میں منتقل نہیں ہوئے ۔ دریائے چناب میں طغیانی سے جھنگ کے درجنوں گاؤں زیرآب آگئے ، گاؤں جنگران میں سیلابی ریلے میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کیلئے ریسکیو آپریشن جاری ہے اور متاثرین اور مویشیوں کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جارہا ہے تاہم سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوگئی ہیں۔دریائے راوی میں مل فتیانہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلابی ریلے کے باعث کمالیہ اور پیر محل کے 52 دیہات متاثر ہوئے ۔
دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر مسلسل دوسرے روز بھی شدید سیلابی صورتحال ہے جب کہ دریائے ستلج پر گنڈا سنگھ والا مسلسل چوتھے روز بھی اسی صورتحال سے دوچار ہے ۔دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پاک فوج کا ڈیفنس بند بھی سیلابی ریلے کی نذر ہوگیا اور کیکرپوسٹ میں سیلابی پانی داخل ہوگیا ۔ہیڈتریموں سے 4لاکھ 97ہزار کیوسک کا سیلابی ریلا دریائے چناب میں داخل ہوگیا ،اونچے درجے کے سیلاب سے 138بستیاں زیرآب آگئیں ، آج رات ملتان سے بڑا ریلا گزرے گاجبکہ ملتان شہر کو بچانے کیلئے پاک فوج نے ہیڈ محمد والا پر شگاف ڈالنے کیلئے کنٹرول سنبھال لیا ہے ،شیر شاہ بند پر بھی بارودی مواد نصب کردیاگیا ۔سیلاب قاسم بیلا کی بستیوں اور جھوک وینس میں سینکڑوں مکانات سمیت ہزاروں ایکڑ اراضی پر کھڑی کپاس کی فصل بہا لے گیا ۔ خانیوال سے کنڈ سرکانہ کے مقام سے دریائے راوی کا چالیس ہزار کیوسک ریلا بھی دریائے چناب میں شامل ہوگیا۔ متاثرہ بستیوں سے چار لاکھ متاثرین کے انخلا کو یقینی بنانے کیلئے 84 خیمہ بستیاں اور فلڈ ریلیف کیمپس قائم کئے گئے ہیں ۔ کمشنر عامر کریم خان نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایاکہ چناب میں چار لاکھ ستانوے ہزار کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے ،دریا میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے ۔ضلع ڈیرہ غازی خان میں سیلابی صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں ہے تاہم کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے ضلعی انتظامیہ فیلڈ میں متحرک اور تمام ادارے الرٹ ہیں۔
تحصیل احمد پور سیال میں باہو پل کو پانی کے دباؤ سے بچانے کیلئے شگاف ڈال دیا گیا ہے ۔پنجاب کے مختلف شہروں میں کئی گھنٹوں سے جاری موسلادھار بارش نے سیلاب میں ڈوبے متاثرین کی مشکلات میں اضافہ کر دیا، متعدد علاقے بجلی سے محروم ہو گئے ، کئی جگہ پانی جمع ہونے سے وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق بھارت کی جانب سے دریائے ستلج پر ہریکے میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کیا گیاتاہم دریائے چناب یا دیگر دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے کی کوئی آفیشل وارننگ ابھی تک نہیں ملی جبکہ سلال ڈیم کے سپیل ویز کھولے جانے کی بھی کوئی آفیشل انفارمیشن شیئر نہیں کی گئی۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے دریائے ستلج، راوی ،چناب اور ملحقہ ندی نالوں میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیاجس کے مطابق یکم سے 5 ستمبر تک دریائے راوی، ستلج اور چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے ۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے لاہور میں پریس کانفرنس میں کہاکہ پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی تعداد 20 لاکھ تک پہنچ گئی ہے ، جن اضلاع سے سیلابی ریلا گزر چکا ہے وہاں پر ہمارا سارا فوکس متاثرین کی مدد کرنے پر ہے ۔ متاثرہ علاقوں سے ساڑھے 7 لاکھ افراد کا انخلا کیا، پنجاب میں سیلاب کے باعث 2200 دیہات سیلاب سے متاثر ہوئے ، متاثرین کے جانوروں کو محفوظ مقام تک پہنچانے کیلئے بیڑوں کا انتظام بھی کیا ہے ۔
انہوں نے بتایا کہ بارشوں کے نئے سپیل سے بھی تباہی ہوئی اور بارش کی وجہ سے اربن فلڈنگ کی صورتحال سے بھی نمٹنا پڑ رہا ہے ، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہونے والے واقعات سے ہلاکتوں کی تعداد 33 ہوگئی ہے ۔ دریائے ستلج میں قصور کے مقام پر پانی میں کمی آ رہی ہے جبکہ راوی میں شاہدرہ کے مقام پر صورتحال نارمل ہورہی ہے ، پاکپتن، بہاولنگر، وہاڑی میں کل تک ایک لاکھ 35 ہزار کیوسک پانی پہنچے گا، ہیڈسلیمانکی پر پانی بڑھ رہا ہے ،آج شام تک بلند ترین سطح پر ہوگا۔نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے سیلاب سے متاثرہ پنجاب کے 6 اضلاع میں ریلیف راشن کی فراہمی کا منصوبہ تیار کر لیا ۔ عرفان علی کاٹھیا کاکہناتھاکہ دریائے سندھ اور دریائے ستلج میں آنے والے سیلاب کے باعث ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور ڈویژن میں 4 لاکھ 78 ہزار 270 افراد متاثر ہوئے ہیں اور 5 لاکھ 14 ہزار 434 ایکڑ زرعی اراضی کو نقصان پہنچا، صرف ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں دریائے سندھ کے سیلاب سے 2 لاکھ 67 ہزار 683 ایکڑ زمین زیر آب آ گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پنجاب میں سیلاب کی صورتحال تاریخ کی غیر معمولی صورتحال ہے ،تینوں دریاؤں میں سپر فلڈ کی صورتحال ہے ، وزیر اعلیٰ پنجاب اور تمام مشینری ایک مٹھی کی طرح غیر معمولی صورتحال سے عوام کی جانیں بچا رہے ہیں۔ تمام اضلاع میں ریسکیو آپریشن اور شہریوں کو بچانے کا سلسلہ جاری ہے ۔ جھنگ ، ملتان، مظفر گڑھ، ساہیوال، فیصل آباد، وہاڑی ،بہاولنگر ،رحیم یار خان جیسے ڈسٹرکٹ ہائی الرٹ ہیں،32لوگ اب تک سیلاب اور بارش کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔انہوں نے کہاکہ 35 ارب روپے چھوٹے ڈیموں کے لئے پنجاب حکومت نے اس بجٹ میں مختص کردئیے ہیں،دریاؤں میں جو آبادی ہے اس پر مفصل پلان بنا رہے ہیں۔
چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹرمینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ مون سون سیزن کے دوران ملک بھر میں 850افرادجاں بحق ہوگئے جبکہ 1150 سے زائد زخمی ہوئے ۔چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے وفاقی وزیرِ ماحولیات ڈاکٹر مصدق ملک کے ہمراہ اسلام آباد میں سیلاب کی صورتحال، ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی ہدایت پر ملک بھر میں مشترکہ ریسپانس دیا گیا۔ستمبر میں ایک اور بارش کا سسٹم آئے گا ،5ستمبرکو 13 لاکھ کیوسک تک کا ریلا سندھ پہنچے گا۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے این ڈی ایم اے سندھ اور متعلقہ اداروں کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی تیاریاں مکمل کر لیں۔ان کا کہناتھاکہ پاکستان میں ہر دو ماہ بعد بڑی آفت آرہی ہے ، مستقبل میں ہم کلائمٹ چینج کو نیشنل سکیورٹی تھریٹ کے طور پر لیں گے اور اگلے سال کیلئے جلد تیاریاں شروع کریں گے ۔ وفاقی وزیرِ ماحولیات ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف سیلابی صورتحال سے مکمل آگاہ ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی سیلابی صورتحال کو مانیٹر کررہے ہیں۔ وفاق صوبائی حکومتوں کی بھرپور معاونت کر رہا ہے ، حکومت، پاک فوج اور ریسکیو ٹیمیں تمام صوبوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ سیلابی صورتحال کے دوران آبادیوں کا تحفظ یقینی بنانا ہماری ترجیح ہے جس کیلئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
دوسری طرف قصور کے علاقے میں بارش سے چھتیں گرنے کے واقعات میں رنگ پورکا 50سالہ منیر اورکنگن پور کا 16سالہ عامر جاں بحق ہوگئے ،ایک اور واقعہ میں 16سالہ عمران چل بسا جبکہ اس کی والدہ اور بہن زخمی ہوگئیں ۔ فتوکی میں محنت کش نیامت علی لقمہ اجل بن گیا۔ سرحدی گاؤں باقر کے جھگیاں میں خستہ حال مکان کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر دو بچے 10 سالہ ذیشان اور 12 زینب جان کی بازی ہار گئے جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ۔ننکانہ صاحب کے نواح میں کوٹ اکبر گاؤں میں بارش سے مکان کی چھت گرنے 45سالہ خاتون کوثر اور 2بچیاں 8سالہ عائشہ اور 12سالہ ثمرہ جاں بحق ہوگئیں ،3افراد زخمی ہوئے ۔ وزیرآباد اور سیالکوٹ کے سرحدی گاؤں چاؤ کے کلاں کا 60 سالہ رہائشی احسان اللہ اور ان کا بھائی امان اللہ سیلابی ریلے کی زد میں آکر جاں بحق ہوگئے ۔ نالہ پلکھو کے سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے ماں بیٹے کی لاشیں تین دن بعد نکال کران کی تدفین کردی گئی ۔چنیوٹ میں بارش کے باعث کمرے کی چھت گرنے سے 80 سالہ خاتون اللہ جوائی جاں بحق ہوگئیں ،محلہ احمد نگر میں طالب علم علی حسن ،65سالہ عمر حیات اور45سالہ نوشیر سیلابی ریلے میں بہہ کرموت کے منہ میں چلے گئے ۔
خیبرپختونخوا میں بارش سے گزشتہ روز 5ہلاکتیں ہوئیں ،پشاور میں 2 بچے جاں بحق ہوئے ، ایک بچہ برساتی نالے میں بہہ گیا ، 3 ماہ کا شیر خوار چھت گرنے سے جاں بحق ہوا۔جنوبی وزیرستان کے بالائی علاقے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد چھت گرنے سے جاں بحق ہوئے جن میں 2 بچے اور ایک خاتون شامل ہیں۔ وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ میں سپر فلڈ سے کچے کا پورا علاقہ ڈوب جائے گا، صوبائی انتظامیہ نے اس حوالے سے کچے کو خالی کرانے کی تیاری کر لی ہے ۔ سیلاب سے نمٹنے کی تیاریاں مکمل ہیں، انسانی جانیں، مویشی اوربند بچانا ترجیح ہے ۔ گڈو بیراج کے دورہ کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مرادعلی شاہ نے کہاکہ اگرچہ ہمیں امید ہے کہ اتنا پانی نہیں آئے گا لیکن ہم پھر بھی سپر فلڈ کی تیاری کر رہے ہیں جو 9 لاکھ کیوسک کا ہوتا ہے ،پاک بحریہ نے بہت مدد کی ہے۔