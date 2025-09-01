میری حکومت کیخلاف ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں، چین سے ملکر ترقی کی منزل حاصل کرینگے : شہباز شریف
اسلام آباد،تیانجن (نامہ نگار ،نیوز ایجنسیاں ، مانیٹرنگ ڈیسک) وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ میری حکومت کیخلاف ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں ، چین سے ملکرترقی کی منزل حاصل کرینگے ،پاک چین دوستی باہمی اعتماد ، احترام اور پرخلوص محبت کی بنیاد پر قائم ہے ،چین کے ساتھ مضبوط دوستی پر فخر ہے ، چین کی جدید ٹیکنالوجی اور طریقے پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے میں سود مند ثابت ہوں گے۔
پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پورا اتری ہے ، دونوں ممالک مل کر ترقی کی منزل حاصل کریں گے ، کوئی بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔بدعنوانی اورغربت کا خاتمہ ہماری حکومت کی ترجیح ہے ، پاکستان صدر شی جن پنگ کے ویژن اور فلسفے کی مکمل حمایت کرتا ہے ،انہوں نے کہا کہ صدر شی جن پنگ مشترکہ خوشحالی ،ترقی کے فروغ اور بدعنوانی کے خاتمے پر یقین رکھتے ہیں یہی میری پاکستان میں پالیسی ہے ، آئیں مل کر ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا باب رقم کریں۔ان خیالات کا اظہار اتوار کو یہاں تیانجن یونیورسٹی میں فیکلٹی ممبران اور طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ تیانجن یونیورسٹی میں موجودگی میرے لیے فخر کا باعث ہے ، یونیورسٹی نے بہترین سائنسدان اور مفکر تیار کیے ہیں،یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء نے چین کی ترقی کے سفر میں بھرپور کردار ادا کیا ہے ،مجھے پاکستان طلباکی بڑی تعداد دیکھ کر خوشی ہوئی ہے ،200 سے زائد پاکستانی طلباء تیانجن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں،میرا آپ کے لیے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے اس عظیم درسگاہ سے جدید تعلیم سے آراستہ ہوں،وقت کی پابندی کریں ہمیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ آپ پاکستان کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں گے ،پاکستان اور چین کی دوستی کو فروغ دیں گے جس دوستی کی بنیاد ہماری پہلی نسلوں نے رکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاک چین دوستی باہمی اعتماد ،احترام اور پرخلوص محبت کی بنیاد پر قائم ہے ہماری دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے ، پاکستان اور چین نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے ۔
انہوں نے کہا کہ بہت سی تبدیلیاں بھی آتی رہی ہیں لیکن ہماری دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوئی ہے ، ہماری منزل ایک ہے ،پاک چین دوستی اور تعلقات اتنے ہی دیرینہ ہیں جتنی کہ شاہراہِ ریشم ہے ، پاکستان اور چین تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں،یہ ہمارا واضح ویژن ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی،چین اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہے اور ہمیں بحیثیت پاکستانی اس پر فخر ہے ، چین نے 80 کروڑ سے زائد افراد کو خط غربت سے نکالا ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی اور دنیا کے لیے ماڈل ہے ،چین آج دنیا کی ایک بڑی معاشی و فوجی طاقت ہے ، ہمیں چین کے ساتھ اپنی مضبوط دوستی پر فخر ہے ، انہوں نے کہا چین کے ویژنری لیڈر صدر شی جن پنگ کے مشترکہ خوشحالی کے ویژن نے دنیا کو اپنا گرویدہ کر لیا ہے ،پاکستان صدر شی جن پنگ کے ویژن اور فلسفے کی مکمل حمایت کرتا ہے ،عوام کی فلاح و بہبود چین کی حکومت کی ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ صدر شی جن پنگ مشترکہ خوشحالی ،ترقی کے فروغ اور بدعنوانی کے خاتمے پر یقین رکھتے ہیں یہی میری پاکستان میں پالیسی ہے ،میری حکومت کے خلاف ایک پیسے کی کرپشن کا الزام بھی نہیں ،شفافیت اوران تھک محنت قوموں کی تقدیر بدل سکتی ہے ، غربت کے خاتمے اور مشترکہ خوشحالی کا صدر شی جن پنگ کا ویژن ہمارے لیے مشعل راہ ہے ،چین اگر آج دنیا کی بڑی معاشی اور فوجی قوت ہے تو یہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ عملی طریقے سے ممکن ہوا ہے ،انہوں نے کہا کہ 30 ہزار کے قریب پاکستانی چین میں زیر تعلیم ہے ، ہمیں نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا ہے ، یہ طلباء جدید تحقیق عصری تعلیم اور فنی مہارتوں سے استفادہ کر رہے ہیں،فنی تربیت آج کے دور کی ضرورت ہے ، ہم چین کے تعاون سے فنی و پیشہ ورانہ تربیت کے فروغ کے خواہاں ہیں،تعلیم کے میدان میں پاکستانی اور چینی جامعات کے تعاون کے مثبت نتائج سامنے آرہے ہیں،ہم اپنے طلبا پر جو کچھ خرچ کریں گے یہ ہماری سرمایہ کاری ہو گی جس کے فوائد مستقبل میں ہمیں حاصل ہوں گے ، آئیں مل کر ترقی اور خوشحالی کے دور کا ایک نیا باب رقم کریں۔
قبل ازیں وزیراعظم نے اپنے خطاب کا آغاز قرآن پاک کی آیات کی تلاوت سے کیا۔وزیر اعظم نے یونیورسٹی میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء سے ملاقات کی ، وزیراعظم کو جامعہ کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ادھر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چین کے شہر تیانجن میں ایس سی او کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ کے موقع پر جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان سے دو طرفہ ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاک -ترک تعلقات کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور دوطرفہ تعلقات میں بڑھتی ہوئی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور سلامتی کے شعبوں سمیت وسیع میدان میں اعلیٰ سطح کے تبادلوں اور تعاون میں مسلسل اضافے کو سراہا۔ ترکیہ کے صدر نے پاکستان میں حالیہ مون سون بارشوں میں پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال کے نتیجے میں ہونے والے قیمتی جانوں کے نقصان اور مالی نقصانات پر پاکستان کی عوام کے ساتھ اپنے ملک کی یک جہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ مشکل کی گھڑی میں ترکیہ کی حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔دونوں فریقوں نے اہم علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی حمایت کرنے اور جاری اسرائیلی جارحیت اور نسل کشی کی پالیسیوں کی مذمت کے لیے بین الاقوامی پلیٹ فارم استعمال کرنے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تیانجن یونیورسٹی میں نیشنل ارتھ کوئیک سمولیشن سینٹر کا دورہ کیا اورچین کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو سراہا ۔اتوار کو وزیراعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق نیشنل ارتھ کوئیک سیمولیشن سینٹر میں وزیراعظم کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ریسکیو ٹیکنالوجیز بشمول نئی تیار کردہ میڈیکل ریسکیو گاڑیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔
وزیراعظم نے کہا کہ چین میں استعمال ہونے والی جدید ٹیکنالوجی اور طریقے پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے انتہائی سود مند ثابت ہوں گے ، چینی مہارت سے مستفید ہونے سے پاکستان میں مستقبل میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور لائحہ عمل استعمال کیے جا سکیں گے ۔ وزیراعظم نے کہا کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان میں موجود بین الاقوامی میڈیکل سینٹر اور چین پاکستان جوائنٹ لیب جیسے منصوبوں کو مزید فعال بنایا جائے اور اس ضمن میں چین اور پاکستان کی مابین شراکت داری کو مزید توسیع دی جائے ۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں حالیہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر بھرپور کوششیں جاری ہیں، نارووال، سیالکوٹ، وزیر آباد، حافظ آباد، چنیوٹ اور جھنگ میں حالیہ سیلابی صورتحال سے متاثرہ خاندانوں کے لیے آج اضافی امدادی سامان کے قافلے وفاقی حکومت کی جانب سے بھیجے جا چکے ہیں جو کہ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حوالے کئے جائیں گے ۔ادھر چین کے صدر شی جن پنگ نے خیرمقدمی عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم (ایس ای او ) کے سکیورٹی فورم پر اب علاقائی امن و استحکام کے تحفظ کے ساتھ ساتھ رکن ممالک کی ترقی و خوشحالی کو فروغ دینے کی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ۔عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ بات چین کے صدر شی جن پنگ نے اتوار کو 20 عالمی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران کہی۔شی جن پنگ نے کہا کہ ایس سی او سربراہی اجلاس تمام فریقین کے درمیان اتفاقِ رائے پیدا کرنے اور تعاون میں نئی توانائی بھرنے کے اہم مشن کی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔
چینی صدر کے بقول انہیں یقین ہے کہ تمام فریقین کی مشترکہ کوششوں سے یہ اجلاس مکمل طور پر کامیاب ہوگا اور ایس سی او مزید بڑا کردار ادا کرے گی، زیادہ ترقی حاصل کرے گی اور رکن ممالک کے درمیان اتحاد و تعاون کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گی۔شی جن پنگ نے کہا کہ ایس سی او بین الاقوامی تعلقات کی ایک نئی قسم اور انسانیت کے لیے مشترکہ مستقبل کی حامل کمیونٹی بنانے میں ایک اہم قوت بن چکی ہے ۔شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ اجلاس کا اہم مشن تمام فریقین کے درمیان اتفاق رائے قائم کرنا، تعاون کی رفتار کو فروغ دینا اور ترقی کی راہ کے لیے ایک نقشہ تیار کرنا ہے ۔چینی صدر شی جن پنگ نے اجلاس میں وزیر اعظم کا گرم جوشی سے استقبال کیا، پوتن ،طیب اردوان، نریندر مودی اور تنظیم میں شامل دیگر رہنماؤں کو خوش آمدید کہا اور ایس سی او فیملی فوٹو بھی بنوایا۔چینی صدر نے مہمانوں کو عشائیہ دیا جس کے بعد مہمانوں کے لیے ثقافتی پروگرام پیش کیا گیا۔ایس سی او اجلاس کے دوسرے روز سربراہان مملکت خطاب کریں گے ، اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف پاکستان کا نقطۂ نظر پیش کریں گے ،عالمی مسائل اجاگر کریں گے اور خطے میں تعاون اور استحکام کو فروغ دینے کے لئے ایس سی او کے کردار کو مضبوط بنانے سے متعلق تجاویز پیش کریں گے۔اجلاس کے افتتاحی سیشن کے موقع پر وزیرا عظم شہباز شریف نے روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے مصافحہ کیا اور مختصر گفتگو کی۔