کوئی سیلاب متاثرہ شہری خود کو تنہا نہ سمجھے : مریم نواز، قصور میں امدادی کیمپوں کا دورہ
لاہور،قصور(نیوزایجنسیاں،نمائندہ دنیا)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف چوتھے روز بھی سیلاب متاثرین کی مددکیلئے فیلڈ میں موجودر ہیں اورشدید بارش کے دوران قصورکے سرحدی علاقے تلوار پوسٹ پہنچ گئیں، تھرمل ڈرون سرویلنس کا مظاہرہ دیکھا، تھرمل ڈرون آپریٹ بھی کیا اور ویڈیو کا مشاہدہ کیا،انہوں نے قصور کے علاقے شیخ پورہ نو میں قائم ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اورسیلاب زدہ علاقے گٹی کلنجر سے کشتی پرآنے والے متاثرہ خاندانوں کا خیر مقدم کیا۔
وزیر اعلیٰ نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور ماں کے سپرد کیا، ریسکیو بوٹ سے آنے والی تمام خواتین کی خیریت دریافت کی اورتمام متاثرین کو دلاسہ دیا، وزیراعلیٰ کی موجودگی میں متاثرہ نواحی گاؤں سے مویشیوں سے بھرے دو بیڑے (بڑی کشتی) بھی پہنچے ، 55 مویشیوں اور فارمر کے خاندان کو سازوسامان سمیت بیڑے پر منتقل کیا گیا ،وزیر اعلیٰ نے سیلابی ریلے میں گھرے نومولود بچے کو بحفاظت نکالنے پر ڈی ایس پی نعمان کو انعام دیااور ریسکیو ٹیم کیلئے دس لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کیا،وزیر اعلیٰ نے ریسکیو کیپ پہن کر تصویر بنوائی،ڈپٹی کمشنر قصور اور ڈی پی او نے بریفنگ دی ، وزیر اعلیٰ نے تلوار پوسٹ پر لائیو سٹاک، ہیلتھ، ریسکیو، پولیس اور دیگر کیمپس کا جائزہ لیا، پولیس کیمپ میں وائرلیس سیٹ پر کال کر کے سب پولیس اہلکاروں کو شاباش دی اورکہاکہ سیلاب کے دوران تمام ڈیپارٹمنٹس نے بڑھ چڑھ کر کام کیااور میرا سر فخر سے بلند کردیا، وزیراعلیٰ نے دور بین سے سیلابی پانی کا بھی مشاہدہ کیا،راستے میں پاک فوج کا کیمپ دیکھ کر رک گئیں اور خود جا کر فوجی جوانوں کا شکریہ ادا کیا۔
وزیراعلیٰ ڈی پی ایس قصور میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ بھی گئیں، سیلاب متاثرہ خواتین کے ریلیف کیمپ کا بھی دورہ کیا، متاثرین سے بات چیت کی اور مسائل دریافت کئے ، عارضی ہسپتال میں مریضوں کی عیادت کی اور دلاسہ دیا، کیمپ میں مقیم بچوں سے اظہارِ شفقت کیااورگود میں بٹھا کر پیار کیا، کلاس روم میں بچوں سے خوشگوار موڈ میں بات چیت کی اور بچوں کے وائٹ بورڈ پر نام لکھنے پر انعامات دئیے ۔دریں اثنا وزیراعلیٰ نے لاہور میں سیلابی صورتحال اور امدادی سرگرمیوں کے جائزہ اجلاس کے بعد انتظامیہ کو ہدایت کی کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے ، کوئی بھی متاثرہ شخص خود کو تنہا نہ سمجھے ، تمام محکمے سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش پیش ہیں، موجودہ صورت حال کا کئی دہائیوں کے بعد سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے پر معاملات زیادہ خراب ہوئے ۔پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا گیا ، سیلاب کے دوران پوری ٹیم کی خدمات قابل ستائش ہیں، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہتی ہوں ۔