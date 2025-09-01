ترقیاتی کام: حکومت نہیں عوام نگرانی کرے : سیالکوٹ شہر آدھے سے زیادہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، خواجہ آصف
سیالکوٹ،اسلام آباد(نمائندہ دنیا ،آئی این پی،این این آئی)وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ آدھے سے زیادہ سیالکوٹ شہر پانی میں ڈوبا ہوا ہے، کوشش ہے زندگی جلد سے جلد معمول پر آئے، گلی محلوں میں ہونیوالے ترقیاتی کاموں کی نگرانی کرنا حکومت کا کام نہیں بلکہ عوام کو بھی اس کی نگرانی کرنی چاہیے۔۔۔
ابھی تک سیلابی پانی کا نکاس نہیں ہوا، حکومت کو خود احتسابی کے عمل سے گزرنا ہوگا، ڈیم وقت کی اہم ضرورت ہیں ،سڑکوں کی تباہی اقر باء پروری ،کرپشن کی وجہ سے ہوئی، بڑے حاجی صاحب سے رابطہ کیا لیکن انہوں نے لفٹ نہ کرائی،حکومت کالج کا ایک کمرہ ایک، ایک کروڑ کا بنا رہی ، اصل لوٹ مار تو بیوروکریٹس کر رہے ہیں ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز اپنے حلقہ انتخاب میں سیلاب متاثرہ علاقوں کے د ورہ کے دوران میڈیا ، نجی ٹی وی سے گفتگو اورسماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک ٹویٹ میں کیا۔ خواجہ محمد آصف نے مزید کہا کہ حکومتی حلقوں کو سنجیدگی کی ضرورت ہے ، اگلے سال 22فیصد زیادہ بارشوں کا امکان ہے ، اقر باء پروری کی وجہ سے سٹر کوں کا یہ حال ہوا ، کرپشن کے باعث تباہ کاریاں ہوئیں اور سارا شہر برباد ہوگیا ۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیوروکریٹس کا بھی احتساب ہونا ضروری ہے ، ٹھیکیداروں کی غفلت سے سٹرکیں بہہ گئیں، ڈیم وقت کی اہم ضرورت ہیں اس لئے ملک میں چھوٹے ڈیم جلد بنائے جاسکتے ہیں جو ڈیڑھ سال میں بن سکتے ہیں۔
سٹرکوں کی ٹوٹ پھوٹ بارے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا سیالکوٹ میں اربوں روپے کی لاگت سے بنائی جانیوالی سٹرکیں تباہ ہوگئیں، 2019 میں ان سڑکوں کا پراجیکٹ شروع ہوا اورایک ٹھیکیدار ‘‘زیڈ کے بی’’ نے یہ کارنامہ سرانجام دیا جس کا ایک فرد پارلیمنٹ کا رکن بھی ہے ۔ اس سلسلہ میں ان سے رابطہ کیا بلکہ بڑے حاجی صاحب سے رابطہ کیا اور ان کے بیٹے جو اس وقت سینیٹر ہیں کا بھی ترلا منت کیا لیکن انہوں نے کوئی لفٹ نہیں کرائی ، جس کی وجہ سے سارے کا سارا شہر برباد ہوگیا ، ان سب کا احتسابی عمل بہت ضروری ہے ۔ ایکس پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اپنی پوسٹ میں خواجہ آصف نے لکھا کہ میرا شہر (سیالکوٹ)پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت، ٹھیکیدار زیڈ کے بی اور چند بیورو کریٹس نے مل کر تباہ کر دیا، میں قبر تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ وفاقی وزیر نے ایک اور ٹوئٹ میں لکھا کہ یہ سیلاب بھی یہودی ایجنٹ لگتا ہے ،انگریز کے بنائے 200 سال پرانے پل نہیں توڑتا اور ہمارے محب وطن ٹھیکیداروں کے پل بہا کر لے جاتا ہے ۔علاوہ ازیں سیالکوٹ شہر سے گزرنے والے نالہ ایک کا جائزہ لینے کے دوران حکام سے گفتگو میں وفاقی وزیر دفاع نے کہا کہ سیالکوٹ سے گزرنے والے تمام نالوں کے اطراف میں غیر قانونی طور پر قائم عمارتوں کو مسمار کرنے کیلئے احکامات جاری کردئیے ہیں ، ضلعی انتظامیہ مذکورہ عمارتوں کو بلا امتیاز مسمار کرنے کیلئے جلد آپریشن شروع کردیگی۔