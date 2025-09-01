مجرموں کا مقام اقتدار نہیں پھانسی گھاٹ ہونا چاہئے : حافظ نعیم
اسلام آباد(این این آئی)امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں طاغوتی قوتوں کے خلاف ان کے اپنے عوام اٹھ کھڑے ہوئے، سیلاب غیروں کی سازشوں اور اپنوں کی عیاری و مفادات کے سبب بھی تباہی مچاتے ہیں۔۔۔
سابق حکمرانوں نے ذاتی مفادات کیلئے رہائشی سوسائٹیوں کے ناجائز اجازت نامے جاری کئے اور موجودہ حکمرانوں نے منسوخ نہ کرکے ثابت کیا یہ سب عوام نہیں اپنے مفاد کے بندے ہیں، یہ رہنما نہیں قومی مجرم ہیں، مجرموں کا مقام ایوان اقتدار نہیں پھانسی گھاٹ ہونا چاہئے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جماعت اسلامی اسلام آباد کے اجتماع ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ حافظ نعیم الرحمن نے مزید کہا کہ سیلاب سے قوم کا بڑا حصہ در بدر ہوگیا، فصلیں تباہ اور املاک زمین بوس ہوگئیں ، جماعت اسلامی پاکستان کے سیلابی مقامات پر متاثرین کی مدد کررہی ہے ۔ حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ نومبر میں لاہور میں جماعت کا عظیم الشان اجتماع عام انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، اجتماع سے واپس اپنے علاقوں میں جانے والے لوگ ظلم اور گلے سڑے نظام کے خلاف آواز بنیں گے ، ہم نے اتحادی سیاست ترک کردی، اپنے نشان پر الیکشن لڑیں گے ،دوسروں کے مفاد کیلئے اب اپنی توانائیاں ضائع نہیں کریں گے ۔ انہوں نے کہا کہ 1958ء کے مارشل لاء کے بعد سے ملک میں کون سی جمہوری آزادیاں ہیں، سیاست کے نام پر خوشامدیوں اور نااہلوں کو قوم پر مسلط کرنے والے اپنی روش بدلیں اور کھلی آنکھوں سے دنیا کا جائزہ لیں کہ ظلم تادیر نہیں چلتا اور کوئی باز نہ آئے تو وہ بھی خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ عالمی قوتوں کے دہرے معیار ہیں، اپنے عوام کیلئے انصاف کا نظام بناتی ہیں لیکن دنیا بھر میں ظلم کرتی ہیں، ظلم کا نظام اب تادیر نہیں چلے گا۔