ختم نبوت، مدارس کے تحفظ کی جدوجہدجاری رہیگی: فضل الرحمن
لاہور (سیاسی نمائندہ)جمعیت علما اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے مکہ مکرمہ میں مولانا راشد محمود سومرو،مفتی ابرار احمد اور دیگر علما کے ہمراہ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ورلڈ کے مرکزی امیر مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ سے ان کی رہائشگاہ پرملاقات کی۔۔۔
جس میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ،غزہ کے خونیں حالات، پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں اورموجودہ صورتحال میں علما کرام کی ذمہ داریوں و دیگر امور کے بارے میں تفصیلی بات چیت کرتے ہوئے فضل الرحمٰن نے کہا کہ ایک مذ موم منصوبہ اور سازش کے تحت ملک میں عقیدہ ختم نبوت اور آئین پاکستان کی اسلامی شقوں اور دفعات کو متنازعہ بنانے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے جس کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا،جمعیت علما اسلام پارلیمنٹ کے اندر اور باہر عقیدہ ختم نبوت،دینی مدارس ومساجدکے تحفظ اوراسلامی نظام کے نفاذکے لیے اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھے گی۔انہوں نے غزہ کی صورتحال پر شدیدغم و غصہ اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت ودرندگی اور مظلوم ونہتے فلسطینیوں کے قتل عام پر امریکا ویورپ،عالمی طاقتو ں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی مجرمانہ خاموشی، اسلام اور انسانیت دشمنی کی بدترین مثال ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے ۔مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں او رمسلم حکمران غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو ختم کرانے اور مظلوم فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں ۔