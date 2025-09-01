دہشتگرد مذاکرات کرتے نہ ہی ملک چھوڑتے ہیں:گورنر پختونخوا
چارسدہ ،پشاور(نیوز ایجنسیاں)گورنر خیبر پختو نخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہدہشتگرد مذاکرات کرتے ہیں نہ ہی ملک چھوڑتے ہیں، پاکستان اور آئین کو جولوگ نہیں مانتے ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ چارسدہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ ہم اپنے صوبے میں امن چاہتے ہیں، کچھ لوگ امن بھی چاہتے ہیں اور انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ امن کے لیے سکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ علاوہ ازیں مختلف ملاقاتوں کے دوران گورنر پختونخوا نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے عالمی ڈونرز سے رابطے میں ہیں، ہلال احمر خیبر پختونخوا اس حوالے سے مثالی کام کررہی ہے ۔ ڈونرز کی جانب سے ہلال احمر خیبر پختونخوا کو ملنے والا سامان متاثرین تک پہنچایا جارہا ہے ، ویر ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن کے روح رواں فہیم خان میاں خیل سے ملاقات کے دوران صوبہ میں سیلاب متاثرین کی بحالی بالخصوص ڈیرہ اسماعیل خان میں امدادی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سے معروف کرکٹر عامر نواب نے بھی ملاقات کی جس میں صوبہ میں کھیلوں کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا ۔ فیصل کنڈی نے ضلع صوابی کا دورہ کیا اورپیپلز پارٹی کے رہنما گوہر انقلابی کے بھائی کے انتقال پر فاتحہ خوانی و تعزیت کا اظہار کیا۔