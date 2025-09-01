مریم نواز غیرقانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کیخلاف کارروائی کریں : بیرسٹر سیف
پشاور(آئی این پی)مشیر اطلاعات خیبرپختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ مریم نواز کشتیوں میں ٹک ٹاک بنانے کے بجائے غیرقانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کیخلاف کارروائی کریں۔۔۔
پراپرٹی مافیا کو فارم 47 کی نااہل حکومت کی سرپرستی حاصل ہے، تمام غیرقانونی سوسائٹیز کے مالکان کو گرفتار کرکے قرار واقعی سزا دی جائے، مریم نواز کو علی امین سے ٹیوشن لینی چاہئے کہ سیلابی صورتحال کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ اپنے ایک بیان میں بیرسٹر سیف نے کہا کہ سیلاب نے پنجاب میں قائم غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا، پنجاب میں مافیا نے دریاؤں کے کنارے اور آبی گزرگاہوں پر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہیں، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان پنجاب اور وفاقی حکومت کے لاڈلے بنے ہوئے ہیں، سوسائٹی مالکان کے اثاثے منجمد کرکے ان سے عوام کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے ،پنجاب اور وفاقی حکومت کو فوری اور سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے۔