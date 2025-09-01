پیکیج پر یوٹیلیٹی سٹورزملازمین اور حکومت میں معاملات طے
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک،اے پی پی)وفاقی حکومت اوریوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ملازمین کی یونین کے درمیان معاملات طے پاگئے، ملازمین کو 28 ارب 20 کروڑ روپے کا جامع پیکج فراہم کیا جائے گا۔اس حوالے سے وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے پریس کانفرنس کے دوران گزشتہ روز (31اگست) سے ملک بھر کے تمام یوٹیلٹی سٹور باضابطہ طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔
اس موقع پر یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے منیجنگ ڈائریکٹر شبیر خٹک اور نیشنل ویلفیئر یونین کے سیکرٹری جنرل راجہ محمد مسکین بھی موجود تھے ۔ وفاقی وزیر نے یقین دلایا کہ وزیراعظم کی ہدایت پریوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے تمام ملازمین مستقل، کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز کے حقوق مکمل طور پر محفوظ رکھے گئے ہیں،حکومت اوریوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ملازمین کی یونین کے درمیان متفقہ فیصلہ ہوا ہے جس کے تحت ملازمین کو 28 ارب 20 کروڑ روپے کا جامع پیکج فراہم کیا جائے گا۔ طارق فضل چودھری نے مزید کہا کہ یوٹیلٹی سٹورز کے بزنس میں ہر ماہ 60 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے ، ہارون اختر کی کوششوں کے باوجود ادارہ نہیں چل سکا ،وزیرِ اعظم نے اس صورتِ حال کے بعد یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کی سروسز کو بند کرنے کا اعلان کیا، گزشتہ ڈیڑھ ماہ کی تنخواہیں اداکی جائیں گی۔
انہوں نے کہا کہ چھوٹے وینڈرز کیلئے 2 ارب روپے کے پیکیج کی منظوری ہو چکی، بڑے وینڈرز کو بعد میں ادائیگی کی جائے گی، اس سے پہلے مستقل ملازمین کو پیکیج دیا جاتا تھا ،اس پیکیج میں ڈیلی ویجرز اور کنٹریکٹ ملازمین کو بھی معقول پیکیج دے رہے ہیں، مستقل ملازمین کو 13 ارب 50 کروڑ ، کنٹریکٹ ملازمین کو 6 ارب جبکہ ڈیلی ویجز ملازمین کو 2 ارب روپے دئیے جائیں گے ۔وفاقی وزیر نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن میں پاک فوج سمیت دیگر ادارے کام کر رہے ہیں، قوم بنیان مرصوص کے بعد اکٹھی ہوئی اور آج بھی اکٹھی ہے ۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل نے کہا کہ کہ ملازمین کو پیکج کی فراہمی کے عمل کی نگرانی کیلئے وفاقی وزیر خزانہ کی سربراہی میں ایک خصوصی کمیٹی قائم کر دی گئی۔