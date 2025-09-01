صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ:دوطالبات نے بلیک میلنگ پرنوجوان کوقتل کردیا

نوشہرہ:دوطالبات نے بلیک میلنگ پرنوجوان کوقتل کردیا

نوشہرہ (نمائندہ دنیا )ہراسانی اور بلیک میلنگ سے تنگ آکر دو طالبات نے نوجوان کو فائرنگ کرکے موت کے گھات اتاردیا۔

ذرائع کے مطابق سیرو تفریح کیلئے چارسدہ سے آنے والے 24سالہ ذیشان اللہ کو تصویر بنانے کے بہانے لڑکی نے کار سے نیچے اتارااور فائرنگ کرکے موت کے گھات اتاردیا،ملزمہ سنبل اور سدرہ ساتھی قاتل سمیت فرارہوگئیں،پولیس نے مقتول ذیشان اللہ کی نعش پوسٹ مارٹم کیلئے ہسپتال منتقل کردی ہے۔مقتول کے موبائل فون سے ملزمہ سدرہ اور سنبل کے نمبر اور تصاویر برآمدہوئی ہیں۔ 

