لکی مروت:گرلز سکول میں دھماکا ،عمارت کو جزوی نقصان
لکی مروت (آن لائن)خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں لڑکیوں کے ایک پرائمری سکول میں دھماکے سے عمارت کو جزوی نقصان پہنچا، جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نذیر خان نے بتایا کہ یہ واقعہ ہفتہ کی رات تھانہ ڈڈیوالہ کی حدود میں وانڈا زاہد گل کے علاقے میں پیش آیا، جہاں لڑکیوں کے پرائمری سکول میں دھماکا ہوا۔انہوں نے کہا کہ دھماکے میں دیسی ساختہ بم (آئی ای ڈی) استعمال کیا گیا، جس سے سکول کی عمارت کو جزوی نقصان پہنچا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔