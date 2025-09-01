صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
پشاور(این این آئی)خیبرپختونخوا میں تعلیمی سال اب 2 سمسٹرز پر مشتمل ہوگا،نئے تعلیمی کیلنڈرکے مطابق ابتدائی طور پر سمسٹر سسٹم کا اطلاق پرائمری سے مڈل تک کی کلاسز پر ہوگا۔

نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ سمر زون میں فال سمسٹر یکم ستمبر سے 31 دسمبر تک ہوگا جب کہ سمر زون میں اسپرنگ سمسٹر 16 جنوری سے 31 مئی تک ہوگا۔ اسی طرح ونٹر زون میں فال سمسٹر یکم اگست سے 22 دسمبر تک ہوگا اور ونٹر زون میں اسپرنگ سمسٹر یکم مارچ سے 30 جون تک ہوگا۔نوٹیفکیشن کے مطابق سمر زون میں یکم جنوری سے 15 جنوری اور یکم جون سے 31 اگست تک تعطیلات ہوں گی جب کہ ونٹر زون میں یکم سے 31 جولائی اور 16 دسمبر سے 28 فروری تک تعطیلات ہوں گی۔

