سگیاں:مبینہ مقابلے میں 2 زیر حراست ملزم ہلاک

  • پاکستان
سگیاں:مبینہ مقابلے میں 2 زیر حراست ملزم ہلاک

لاہور(این این آئی)لاہور کے علاقہ سگیاں میں سی سی ڈی کیساتھ مبینہ مقابلے میں دو زیر حراست ملزم ہلاک ہوگئے۔ سی سی ڈی پولیس کے مطابق دونوں ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی زدمیں آکر مارے گئے۔

مرنے والوں میں زیرحراست غلام مصطفی اور عاصم شفیق شامل ہیں، دونوںملزموں کو نشاندہی کیلئے سگیاں لے جایا جارہا تھا، اس دوران ملزموں کے ساتھیوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔پولیس ذرائع کے مطابق مبینہ مقابلہ سی سی ڈی کوتوالی کے ساتھ ہوا، مارے گئے ملزم سابقہ ریکارڈ یافتہ اور ڈکیتی، راہزنی سمیت سنگین وارداتوں میں ملوث تھے ۔

