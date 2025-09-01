خیبر پختونخوا حکومت کے تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کی تحقیقات کیلئے روسی کمپنی کے ماہرین پاکستان آئیں گے
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)خیبر پختونخوا حکومت کے تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کے حادثے کی تحقیقات کے لئے ایم آئی 17 ہیلی کاپٹر بنانے والی روسی کمپنی کے ماہرین پاکستان آئیں گے جو پاکستانی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔
سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ روسی ماہرین کی ٹیم بلیک باکس سمیت تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کے پرزوں کا معائنہ کرے گی۔روسی ماہرین ہیلی کاپٹر حادثے کی وجوہات جاننے کی بھی کوشش کریں گے ۔تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کے دو انجن، گیئر بکس سمیت سینکڑوں کلو وزنی ملبہ تاحال جائے وقوعہ پر پڑا ہوا ہے ۔سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کے بلیک باکس کو ڈی کوڈ کرنے کی مختلف تجاویز پر غور کیا جارہا ہے ، بلیک باکس یہاں ڈی کوڈ نہ ہونے کی صورت میں روس بھیجا جائے گا، بلیک باکس ڈی کوڈ ہونے پر ہیلی کاپٹر حادثے کی وجوہات کا پتہ چل سکے گا۔