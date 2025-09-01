صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبر پختونخوا حکومت کے تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کی تحقیقات کیلئے روسی کمپنی کے ماہرین پاکستان آئیں گے

  • پاکستان
خیبر پختونخوا حکومت کے تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کی تحقیقات کیلئے روسی کمپنی کے ماہرین پاکستان آئیں گے

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)خیبر پختونخوا حکومت کے تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کے حادثے کی تحقیقات کے لئے ایم آئی 17 ہیلی کاپٹر بنانے والی روسی کمپنی کے ماہرین پاکستان آئیں گے جو پاکستانی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔

سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ روسی ماہرین کی ٹیم بلیک باکس سمیت تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کے پرزوں  کا معائنہ کرے گی۔روسی ماہرین ہیلی کاپٹر حادثے کی وجوہات جاننے کی بھی کوشش کریں گے ۔تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کے دو انجن، گیئر بکس سمیت سینکڑوں کلو وزنی ملبہ تاحال جائے وقوعہ پر پڑا ہوا ہے ۔سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کے بلیک باکس کو ڈی کوڈ کرنے کی مختلف تجاویز پر غور کیا جارہا ہے ، بلیک باکس یہاں ڈی کوڈ نہ ہونے کی صورت میں روس بھیجا جائے گا، بلیک باکس ڈی کوڈ ہونے پر ہیلی کاپٹر حادثے کی وجوہات کا پتہ چل سکے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان کا بولنگ کا شعبہ کمزور ، مزید حکمت عملی تیار کرنے پر زور

مسلسل2فتوحات سیلاب متاثرین کے نام کرتے ہیں:ہیسن

ایلکس ہیلز کی بھی ٹی ٹونٹی میں تاریخ رقم،14 ہزار رنز کا سنگ میل عبور

شاہد آفریدی پشاور میں سپر لیگ،عالمی میچز کے خواہاں

سلمان آغا نے میچ جیتنے کے باوجود ٹیم کی خامی بیان کردی

تمیم اقبال کا بنگلادیش بورڈ کے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak