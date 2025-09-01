پاکستانی طلبا کی قازقستان میں 35ممالک کے سائنسی مقابلے میں تاریخی کامیابی
لاہور(این این آئی)پاکستانی طلبا نے قازقستان میں 35ممالک کے سائنسی مقابلے میں تاریخی کامیابی حاصل کی ہے ۔سائنسی مقابلے میں ٹیم پاکستان وائٹ نے فائنل تک پہنچ کر سلور میڈل اورٹیم پاکستان گرین نے شاندار کارکردگی سے برائونز میڈل حاصل کیا۔
کپتان اشعر حسن کی قیادت میں ٹیم پاکستان وائٹ نے دوسری پوزیشن اور کپتان آمنہ عابد کی قیادت میں پاکستان گرین نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ٹیم پاکستان وائٹ میں امین عدنان، حاجرہ وِرک، علیشہ شہزاد، ماہین شہزاد، لاجے حفصہ اور ٹیم پاکستان گرین میں اریبہ توقیر، تسمیہ عابد، دعا عادل، نور فاطمہ، امان حسن شامل تھے ۔دونوں ٹیموں نے پاکستان کی نمائندگی پاکستان ینگ اِنویٹیو مائنڈ سوسائٹی کے تحت کی، طلبہ وطالبات کے اعزاز میں ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے تقریب کا اہتمام کیا جس میں بچوں کی حوصلہ افزائی اور انکی صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا ۔