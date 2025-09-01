جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ دھرنے میں تبدیل ہزاروں شرکا رکاوٹیں عبور کرکے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پہنچ گئے
کراچی(سٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی کے تحت وزیر اعلیٰ ہاؤس تک حقوق کراچی مارچ دھرنے میں تبدیل ہوگیا، امیرجماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان کی قیادت میں ہزاروں شرکاء نے کراچی پریس کلب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پیدل مارچ کیا اورمختلف مقامات پرپولیس کی لگائی گئی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے مارچ کے شرکاء وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پہنچ گئے۔
امیرجماعت اسلامی کراچی منعم ظفرخان نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ شہر کی بدترین صورتحال اور انفرا اسٹرکچر کی بحالی کے لیے فوری طور پر کراچی کے لیے 500ارب روپے جاری کیے جائیں، ہر ٹاؤن کو کم از کم 2ارب روپے کا ترقیاتی پیکیج، واٹر کارپوریشن اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اختیارات ٹاؤن کو منتقل اور پانی کا K-4 منصوبہ مکمل کیا جائے ، گرین لائین کا ادھورا منصوبہ و ریڈ لائین پروجیکٹ مکمل اور کراچی میں ٹرانسپورٹ کے سنگین مسئلے کے حل کے لیے 10ہزار بسیں چلائی جائیں۔منعم ظفر خان نے مزید کہاکہ کراچی کی عوام کو ہزاروں کی تعداد میں وزیر اعلی ہاؤس پہنچنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔حقوق کراچی مارچ میں وقفے وقفے سے نعرے بھی لگائے جاتے رہے جبکہ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اورپلے کارڈز بھی اٹھائے تھے جن پر تحریرتھاکہ کراچی کو سڑکیں، پانی اور ٹرانسپورٹ دو، واٹر کارپوریشن کو ٹاؤن کے ماتحت کرو، پانی دو کراچی کو فنڈ دو کراچی کو۔