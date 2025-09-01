نئے ٹیکس قوانین:پاکستان نے واپسی کے خدشے پر امریکا کی ڈاک روک دی
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) امریکا کے ٹیکس ٹیرف میں تبدیلی کے اثرات شروع ہو گئے ہیں، امریکا کی جانب سے نئے ٹیکس ٹیرف کے نفاذ کے بعد پاکستان سمیت 25 کے قریب ممالک نے امریکا کیلئے ڈاک کی ترسیل معطل کر دی۔
امریکی حکومت نے ایگزیکٹو آرڈرز نمبر 14324 کے تحت پہلے سے حاصل شدہ ڈیوٹی فری سہولت معطل کر دی ، مذکورہ فیصلے سے امریکا کا ڈاک ترسیل نظام متاثر ہوا ہے ۔ڈی جی پوسٹ آفس نے اس حوالے سے ملک بھر کے پوسٹ آفسز کو احکامات جاری کر دیئے ہیں۔ امریکا کی کسٹم و بارڈر پروٹیکشن اتھارٹی کی وضاحت تک چین، برطانیہ، جاپان، آسٹریا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، بھارت، جرمنی، فرانس، روس، سنگاپور سمیت اہم ممالک نے امریکا کو ڈاک ترسیل عارضی طور پر روک دی ، کیونکہ ایئر لائنز نے بھی ڈاک ترسیل سے معذوری ظاہر کر دی ہے ۔متاثرہ ممالک نے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیورسل پوسٹل یونین کے ذریعے معاملات کو امریکا کے ساتھ اٹھایا ہے جو تنازع کو حل کرنے کیلئے اقدامات کر رہا ہے ۔ پاکستان پوسٹ نے اس دوران بک کی گئی ڈاک کی ترسیل روک دی کیونکہ نئے قوانین کے تحت اس کی واپسی کا خدشہ ہے ۔