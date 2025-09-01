وزیر آبادسیلاب :خاتون ہسپتال نہ پہنچ سکی ،3جڑواں بچے چل بسے
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر آباد کے سیلاب میں گھرے بیلہ کے علاقہ رانا بہرام کی رہائشی خاتون بچوں کی پیدائش کیلئے ہسپتال نہ پہنچ سکی۔۔۔
شدید سیلاب کی وجہ سے خاتون نے راستہ میں تین جڑواں بچوں (ایک بیٹے ، دو بیٹیوں)کو جنم دیدیا،طبی امداد نہ ملنے پرتینوں نومولود چل بسے ۔ رانا بہرام کے رہائشی عامر اشرف کی اہلیہ کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش متوقع تھی۔ سیلاب کی وجہ سے خاتون ہسپتال تک نہ پہنچ سکی اور طبی امداد نہ ملنے پر راستے میں ہی تین بچوں کو جنم دے دیا ، جس کے بعد نومولود بچوں کو بروقت طبی امداد نہ مل سکنے کے باعث تینوں نومولود دم توڑ گئے۔