بہتر حکمت عملی سے زیادہ نقصان نہیں ہوئی

شرقپور شریف/مریدکے (این این آئی)وفاقی وزیر فوڈ سکیورٹی اینڈ ریسرچ رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ناقابل قبول، یہ بغاوت تھی، بانی پی ٹی آئی عمران خان 9 مئی پر ندامت، شرمندگی اور معافی کا اظہار کریں تو بات آگے چل سکتی ہے۔۔۔

 بھارت نے بغیر اطلاع کے پانی چھوڑ کر آبی جارحیت کی، پاکستان کی بہتر حکمت عملی سے زیادہ نقصان نہیں ہوا، حکومت متاثرہ سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ سیلاب زدہ علاقوں کے دورہ کے بعد میڈیا سے گفتگو میں رانا تنویر حسین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان تنہائی کا شکار ہوچکا تھا، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتی ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان کا وقار بحال ہوا، دوست ممالک دوبارہ قریب آئے ،بھارت کے ساتھ جنگ میں جیت سے پاکستان کا دنیا میں وقار بلند ہوا، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کلیدی کردار ہے ۔

