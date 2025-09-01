سی پیک پاکستان کی ترقی کی علامت
اسلام آباد (این این آئی) صدر مملکت آصف علی زرداری نے شنگھائی تعاون تنظیم کو اعتماد، مساوات اور خوشحالی کا مشترکہ وژن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
قلیل عرصے میں ایس سی او دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم اور مضبوط تناور درخت بن چکا جو امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کیلئے کوشاں ہے ۔ ایس سی او کے جغرافیائی تسلسل نے ہمیں تاریخی موقع دیا کہ ہم معاشی روابط کیلئے مل کر کام کریں، ہمیں غربت، ماحولیاتی تبدیلیوں اور عدم مساوات کے خلاف مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی۔۔شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر چائنہ ڈیلی میں شائع ایک مضمون میں صدر مملکت نے چین کے اپنے گزشتہ کئی عشروں پر محیط دوروں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ میں ہمیشہ چین کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں ،میں چینی صدر شی جن پنگ کو اجلاس کی میزبانی پر مبارک باد پیش کرتا ہوں ۔