صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رحیم یار خان : دشمنی پر شر، کوش گینگ کی فائزنگ خاندان کے 3افراد قتل

  • پاکستان
رحیم یار خان : دشمنی پر شر، کوش گینگ کی فائزنگ خاندان کے 3افراد قتل

رحیم یارخان(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) پرانی دشمنی پر شراورکوش گینگ نے فائرنگ کرکے ایک ہی خاندان کے تین افراد قتل کردیا۔

تفصیل کے مطابق گزشتہ روزموضع فتح پور سکندرچاچڑکے رہائشی ایک ہی خاندان کے تین افراد عبدالحق، سلیم اورسکندر اپنے رقبہ کی طرف جارہے تھے ، گھات لگا ئے کوش اور شرگینگ کے شاہوکوش،ثنا اللہ عرف ثنوں وغیرہ نے اندھادھند فائرنگ کردی ،سلیم اورسکندر موقع پر جبکہ عبدالحق شیخ زید   ہسپتال میں دم توڑگیا، سیلرا برادری کے افراد نے بھی جوابی فائرنگ کی اور ایک گھنٹہ تک فائرنگ کاتبادلہ ہوتا رہا ، پولیس تاخیرسے پہنچی اسی دوران حملہ فرار ہو گئے ۔ بعدازاں پولیس نے تینوں لاشیں تحویل میں لے کرپوسٹ مارٹم کیلئے ہسپتال منتقل کردیں اور کچہ رونتی(سندھ) کے رہائشی شراورکوش گینگ کے حملہ آور وں کی تلاش شروع کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

واردات کی نیت سے چھپے 3ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا

ملزم گرفتار،پستول برآمد

ڈکیتی وچوری کی وارداتیں، شہریوں کولاکھوں کانقصان

اوباش کی زیادتی،15سالہ لڑکی حاملہ،مقدمہ درج

شہری کے گھر پر قبضے کی کوشش ،3 افراد کیخلاف مقدمہ درج

مسلح افراد نے فائرنگ کر کے شہری کا گھر چھلنی کردیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak