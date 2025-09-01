صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیڈ لائن ختم، افغانیوں کی واپسی جاری، پشاور سے طورخم بارڈر تک ٹرکوں کی قطاریں

  • پاکستان
ڈیڈ لائن ختم، افغانیوں کی واپسی جاری، پشاور سے طورخم بارڈر تک ٹرکوں کی قطاریں

اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی) پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے ۔ روزنامہ دنیا کی ٹیم نے پشاور سے طورخم تک دورہ کیا، جہاں ٹرکوں کی لمبی قطاریں موجود تھیں جن پر بچے ، خواتین اور بزرگ سوار تھے۔

یہ وہ افغان شہری ہیں جو اب پاکستان میں غیر قانونی ہوچکے ہیں اور بغیر ویزے مزید قیام کے مجاز نہیں۔ ان کی واپسی کی آخری تاریخ 31 اگست  مقرر تھی جس کے بعد ان کا قیام پاکستان میں غیر قانونی قرار پایا ہے ۔خیبرپختونخوا کے مختلف اضلاع خصوصاً پشاور سے افغان شہریوں کی واپسی کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے ۔ پاکستان میں افغان شہری چار کیٹیگریز میں مقیم رہے ، پہلی قسم وہ جو بالکل غیر قانونی اور بغیر دستاویزات کے تھے ، دوسری قسم اے سی سی کارڈ ہولڈرز، تیسری قسم پی او آر کارڈ ہولڈرز اور چوتھی وہ جن کے پاس پاکستان کے ویزے ہیں۔یو این ایچ سی آر کے مطابق پی او آر کارڈ ہولڈرز افغان شہریوں کی تعداد تقریباً 13 لاکھ تھی، جو رجسٹرڈ اور 31 اگست تک قانونی طور پر مقیم تھے ۔ ان کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ بھی غیر قانونی ہوچکے ہیں۔ اس سے پہلے تقریباً 8 لاکھ اے سی سی کارڈ ہولڈرز اور 9 لاکھ غیر رجسٹرڈ افغان شہریوں کو بھی پاکستان چھوڑنے کی ہدایت دی جاچکی ہے ۔افغان شہریوں کے انخلا کا عمل تین مراحل پر مشتمل ہے ۔ 2023 میں پہلے مرحلے میں غیر رجسٹرڈ افغان شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کا کہا گیا، دوسرے مرحلے میں اے سی سی کارڈ ہولڈرز کو واپسی کا پابند کیا گیا، اور اب تیسرے مرحلے میں پی او آر کارڈ ہولڈرز کی مدت بھی ختم ہوچکی ہے ۔ حکومت پاکستان کے مطابق اب اگر کوئی افغان شہری بغیر ویزے یا قانونی دستاویزات پایا گیا تو اسے گرفتار کرکے ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان میں صرف وہی افغان شہری رہ سکتے ہیں جن کے پاس قانونی ویزہ اور درست دستاویزات موجود ہوں، بصورت دیگر کوئی بھی غیر ملکی پاکستان میں قیام کا حق نہیں رکھتا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

مودی کی چینی صدر سے ملاقات،متنازع علاقے پر گفتگو

غزہ:اسرائیل کاحماس ترجمان ابو عبیدہ کی شہادت کا دعویٰ،تصدیق نہ ہو سکی

انڈونیشیا:عوامی احتجاج رنگ لایا،ارکان پارلیمنٹ کی مراعات ختم،دوروں پر پابندی

ترکیہ کی خاتون اول نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کیلئے عالمی امداد کی اپیل کر دی

سعودی عرب:طوفانی بارش،کئی گاڑیاں سیلاب میں بہہ گئیں

صدر ٹرمپ کا ووٹنگ کیلئے شناختی کارڈ لازمی کرنیکا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak