شدیدبارش ،لاہورمیں بجلی گھنٹوں بند، شہریوں کو مشکلات
لاہور(نیوزایجنسیاں)شدید بارش کے باعث لاہورشہر میں بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر ہو گیا ہے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی (لیسکو)کے مطابق 75 سے زائد فیڈرز پر ٹرپنگ کے باعث بجلی کی فراہمی معطل ہوئی جس کے نتیجے میں صارفین کو طویل بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
بارش کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی مسلسل بندش کے باعث شہریوں نے شدید مشکلات کا اظہار کیا اور لیسکو دفاتر میں شکایات کی تعداد میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ حکام کے مطابق بارش اور مسلسل پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے لائن سٹاف کو بحالی کے کاموں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں مسلسل بارش جاری ہے ۔ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ تمام متاثرہ فیڈرز پر بجلی کی بحالی کیلئے عملہ متحرک ہے اور جلد از جلد بجلی کی فراہمی بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔