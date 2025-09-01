صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف بی آر کو رواں ماہ ٹیکس وصولیوں میں 50 ارب کی کمی کا سامنا

  • پاکستان
ایف بی آر کو رواں ماہ ٹیکس وصولیوں میں 50 ارب کی کمی کا سامنا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) ایف بی آر کو رواں ماہ ٹیکس وصولیوں میں 50 ارب روپے کی کمی کا سامنا رہا، ایف بی آر ذرائع کے مطابق اگست 2025 میں 901 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا گیا جبکہ ہدف 951 ارب روپے مقرر تھا۔

ذرائع کے مطابق ٹیکس وصولیوں میں کمی کی بڑی وجوہات سیلاب، بجلی و گیس کے کم استعمال، پراپرٹی سیکٹر اور کاروباری سرگرمیوں میں سست روی کو قرار دیا گیا ۔ جولائی 2025ء میں ایف بی آر نے 750 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 762 ارب روپے جمع کیے تھے ۔ اس طرح رواں مالی سال کے ابتدائی دو ماہ (جولائی تا اگست) میں ٹیکس محصولات 1663 ارب روپے تک پہنچ گئے تاہم مقررہ ہدف 1698 ارب روپے تھا یعنی ریونیو میں مجموعی طور پر 35 ارب روپے کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرائع کے مطابق ستمبر 2025 میں مزید 1430 ارب روپے اکٹھے کرنے ہوں گے جس کے بعد مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ٹیکس ہدف 3128 ارب روپے تک پہنچے گا ۔ رواں مالی سال کے لیے ایف بی آر کا مجموعی ٹیکس ہدف 14 ہزار 131 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ذائقہ دار چاکلیٹ کی تیاری میں بیکٹیریا کا اہم کردار

ناشتہ نہ کرنے سے ہڈیوں کی صحت متاثر ہوسکتی ہے

پرانی انسانی تاریخ کی ممکنہ اولین بستی کے آثار دریافت

بھلکڑ شخص ایک لاٹری کے دو ٹکٹوں سے لاکھوں ڈالر جیت گیا

گردن کی پیمائش سے ہارٹ فیل،ٹائپ 2 شوگر کا انکشاف

مشکوک سائنسی جرنلز کی نشاند ہی کرنیوالا پلیٹ فارم تیار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak