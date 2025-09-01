صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلڈ ریلیف آپریشن،اے سی پتوکی شریان پھٹنے سے جاں بحق

قصور،پتوکی،پھول نگر (خبر نگار، نمائندہ دنیا،تحصیل رپورٹر،نامہ نگار) اسسٹنٹ کمشنر پتوکی فلڈ ریلیف آپریشن کے دوران دماغ کی شریان پھٹنے سے جاں بحق ہو گئے۔

ذرائع کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر فرقان عباس پانچ روز سے دریائے راوی ہیڈ بلوکی کے مقام پر سیلابی دورے سے واپس آکر ہیڈ بلوکی ریسٹ ہاؤس میں قیام پذیر تھے ، گزشتہ رات وہ ریسکیو اور ریلیف آرپریشن کی نگرانی کے بعد واپس آکر سو گئے تاہم صبح وہ واش روم میں مردہ حالت میں پڑے ملے ، فرش پر خون کے آثار بھی پائے گئے ۔سکیورٹی گارڈز کی اطلاع پر ڈی ایس پی پتوکی فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے ۔ابتدائی اطلاعات کے مطابق موت کی وجہ دماغ کی شریان پھٹنا قرار دی جا رہی ہے ۔ بعض ذرائع کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر فرقان عباس آج کل شدید ذہنی دباؤ میں تھے ،لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بعدازاں متوفی اسسٹنٹ کمشنر فرقان احمد کی نماز جنازہ پتوکی سیکرٹریٹ میں ادا کرنے کے بعد میت ان کے آبائی علاقے لکی مروت خیبر پختونخوا روانہ کردی گئی ، نماز جنازہ میں اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ فرقان احمد کا ایک ماہ قبل ہی پتوکی میں اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے تبادلہ ہوا تھا ۔ 

