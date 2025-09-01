ڈی جی پی ڈی ایم اے کے سکواڈ کی گاڑی کو حادثہ، 2 اہلکار شہید، 3 زخمی
ڈیرہ مراد جمالی (نامہ نگار) جعفرآباد کے قریب ڈی جی پی ڈی ایم اے کے سکیورٹی سکواڈ کی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہونے سے گاڑی کھائی میں گرنے سے 2 آر آر جی اہلکار شہیدجبکہ تین شدید زخمی ہوگئے۔
پولیس کے مطابق ڈی جی پی ڈی ایم اے بلوچستان گزشتہ شب جیکب آباد اور جعفرآباد میں ممکنہ سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعدواپس آرہے تھے کہ ڈیرہ اللہ یار بائی پاس ممل کے مقام پر انکے سکواڈ کی گاڑی ٹائر برسٹ ہونے کے باعث الٹنے سے کھائی میں جاگری جس کے نتیجے میں آر آر جی کے 2اہلکار سفر خان ڈومکی سکنہ ڈیرہ مراد جمالی اور غلام فرید بگٹی سکنہ شاہی چوکی موقع پر شہید جبکہ تین اہلکار شدید زخمی ہوگئے ، واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس سمیت ضلعی افسر فوری طورپر جائے حادثہ پہنچ گئے ، زخمیوں کو فوری طورپر لیبر ہسپتال ڈیرہ اللہ یار منتقل کردیا گیا جہاں ان کو طبی امداد دینے کے بعد مزید علاج کیلئے سی ایم ایچ کوئٹہ منتقل کردیا گیا جبکہ شہید ہونے والے اہلکاروں کی لاشیں ان کے علاقوں کو روانہ کر دی گئیں جہاں انکی سرکاری اعزاز کے ساتھ انکی تدفین کی جائے گی۔