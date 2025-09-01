عمران خان سے ملاقات، علی امین اعتراضات دور کرکے آج پھر درخواست دائرکرینگے
اسلام آباد(آن لائن)بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر علی امین گنڈاپور کی درخواست عدالت سے اعتراضات کے ساتھ واپس کی گئی۔
درخواست آج پیر کودوبارہ دائرکی جائیگی۔رجسٹرار آفس کی جانب سے مؤقف اختیار کیا گیا تھا کہ پاور آف اٹارنی پر دستخط موجود نہیں، جس کے باعث درخواست قابلِ سماعت نہیں ۔وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور کی بانی تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات نہ کرانے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔