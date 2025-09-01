صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان سے ملاقات، علی امین اعتراضات دور کرکے آج پھر درخواست دائرکرینگے

  • پاکستان
عمران خان سے ملاقات، علی امین اعتراضات دور کرکے آج پھر درخواست دائرکرینگے

اسلام آباد(آن لائن)بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر علی امین گنڈاپور کی درخواست عدالت سے اعتراضات کے ساتھ واپس کی گئی۔

درخواست آج پیر کودوبارہ دائرکی جائیگی۔رجسٹرار آفس کی جانب سے مؤقف اختیار کیا گیا تھا کہ پاور آف اٹارنی پر دستخط موجود نہیں، جس کے باعث درخواست قابلِ سماعت نہیں ۔وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور کی بانی تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات نہ کرانے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شوبز میں کام کرنے پر والدہ راضی نہ تھیں:رابعہ کلثوم

شوبز کے تلخ تجربات نے مجھے اندر سے توڑ دیا:علیزے شاہ

ولاگرز باتھ روم کے علاوہ تمام چیزیں دکھا رہے ہیں:شائستہ جبین

شوبز کا ماحول تعلیم یافتہ شخص کیلئے غیرموزوں :کومل عزیز

ودیا بالن ایک غیرمعمولی شخصیت ہیں:سیف علی خان

خواتین کے اپنے کمائے پیسوں کی بات ہی اور:ماورا حسین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak