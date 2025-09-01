کراچی: فتنہ الخوارج اور کالعدم القاعدہ برصغیر کے 5دہشتگرد گرفتار
کراچی(سٹاف رپورٹر)کاؤنٹر ٹیررازم ڈیپارٹمنٹ سندھ اور وفاقی حساس اداروں نے کراچی کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 5 دہشت گرد گرفتار کرلیے۔
تفصیلات کے مطابق محکمہ انسداد دہشت گردی سندھ اور وفاقی حساس اداروں نے کراچی کے مختلف علاقوں میں کا لعدم تنظیموں کی موجودگی کی اطلاع پر مشترکہ کارروائیاں کیں، جن کے دوران فتنہ الخوارج اور القاعدہ برصغیر کے پانچ کارندے گرفتار کر لیے گئے ۔ترجمان سی ٹی ڈی سندھ کے مطابق ڈسٹرکٹ ویسٹ کے علاقے منگھوپیر اور ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کشمیر روڈ پر نزد کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس انفارمیشن بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس میں تحریک طالبان پاکستان کے اللہ نور اور سرفراز جبکہ القاعدہ برصغیر کے سلیم، جہانزیب اور امداد اللہ کو گرفتار کیا گیا۔ترجمان نے بتایا کہ ملزموں کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا ہے جو فارنزک ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا ہے ، گرفتار ملزم پڑوسی ملک سے عسکری تربیت یافتہ ہیں اور کراچی میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کررہے تھے جس پر ان سے مزید تفتیش کی جاری ہے ۔سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار ملزموں کے خلاف تھانہ سی ٹی ڈی میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔