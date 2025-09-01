سوئے رہتے ہیں سیلاب آجائے تو حکومت کوسمجھ آتی :تھنک ٹینک
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) معروف تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ پہلے بھی دریائے ستلج، راوی اور چناب میں ایک وقت میں پانی آتا تھا،شدید بارشیں ہونے پرتینوں دریا بپھرتے ہیں،2010میں سیلاب زیادہ تھا،اب ایسی صورتحال نہیں ۔
دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں میزبان مریم ذیشان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا بھارت سے آنیوالا سیلابی ریلا سندھ میں جاکر تباہی مچائے گا، سیلاب سے پنجاب میں نقصان زیادہ ہورہا ہے ،بات یہ ہے کہ جب سیلاب آجاتاہے پھر حکومت کوسمجھ آتی ہے ، پہلے ہم سوئے پڑے رہتے ہیں۔ معروف تجزیہ کا ر سلمان غنی نے کہا کہ دریائے ستلج، راوی اور چناب اوورفلوہونے سے بڑے پیمانے پر سیلاب آیا ہے ، متاثرین کی مدد کیلئے حکومت، پی ڈی ایم اے ، دیگرادارے کام کرتے نظر آرہے ہیں،بھارت کی جانب سے جو بڑا سیلابی ریلا ہے ایسا لگتا ہے بھارت ہم سے 10 مئی کا بدلہ لینا چاہتا ہے ، سیلابی ریلا اتنابڑا ہے کہ سندھ حکومت بھی پریشان ہے ،متاثرین کی مدد کیلئے کوئی سیاسی جماعتیں نظر نہیں آرہیں۔ تجزیہ کا رڈاکٹر رسول بخش نے کہا کہ یہ سیلابی صورتحال اگلے دو تین ہفتے تک رہے گی،سیلاب کے آنے سے پہلے حکومت کی تیاری تھی،لیکن توقعات سے زیادہ ریلا آیا ہے ، ہم مسائل میں ایسے گھر چکے ہیں اب ان سے نکلنا مشکل ہے ۔ تجزیہ کا ر عثمان شامی نے کہا کہ پانی اتر جائے ،پہلا تویہ کام کیاجائے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے آبی گزر گاہوں پرکچی آبادیوں کے بننے کی اجازت دی ہے ،اس کے ذمہ دار سرکاری افسران ہیں،ان کو سزا نہ ملی تو یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا۔