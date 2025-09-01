صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوئے رہتے ہیں سیلاب آجائے تو حکومت کوسمجھ آتی :تھنک ٹینک

  • پاکستان
سوئے رہتے ہیں سیلاب آجائے تو حکومت کوسمجھ آتی :تھنک ٹینک

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) معروف تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ پہلے بھی دریائے ستلج، راوی اور چناب میں ایک وقت میں پانی آتا تھا،شدید بارشیں ہونے پرتینوں دریا بپھرتے ہیں،2010میں سیلاب زیادہ تھا،اب ایسی صورتحال نہیں ۔

دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں میزبان مریم ذیشان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا بھارت سے آنیوالا سیلابی ریلا سندھ میں جاکر تباہی مچائے گا، سیلاب سے پنجاب میں نقصان زیادہ ہورہا ہے ،بات یہ ہے کہ جب سیلاب آجاتاہے پھر حکومت کوسمجھ آتی ہے ، پہلے ہم سوئے پڑے رہتے ہیں۔ معروف تجزیہ کا ر سلمان غنی نے کہا کہ دریائے ستلج، راوی اور چناب اوورفلوہونے سے بڑے پیمانے پر سیلاب آیا ہے ، متاثرین کی مدد کیلئے حکومت، پی ڈی ایم اے ، دیگرادارے کام کرتے نظر آرہے ہیں،بھارت کی جانب سے جو بڑا سیلابی ریلا ہے ایسا لگتا ہے بھارت ہم سے 10 مئی کا بدلہ لینا چاہتا ہے ، سیلابی ریلا اتنابڑا ہے کہ سندھ حکومت بھی پریشان ہے ،متاثرین کی مدد کیلئے کوئی سیاسی جماعتیں نظر نہیں آرہیں۔ تجزیہ کا رڈاکٹر رسول بخش نے کہا کہ یہ سیلابی صورتحال اگلے دو تین ہفتے تک رہے گی،سیلاب کے آنے سے پہلے حکومت کی تیاری تھی،لیکن توقعات سے زیادہ ریلا آیا ہے ، ہم مسائل میں ایسے گھر چکے ہیں اب ان سے نکلنا مشکل ہے ۔ تجزیہ کا ر عثمان شامی نے کہا کہ پانی اتر جائے ،پہلا تویہ کام کیاجائے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے آبی گزر گاہوں پرکچی آبادیوں کے بننے کی اجازت دی ہے ،اس کے ذمہ دار سرکاری افسران ہیں،ان کو سزا نہ ملی تو یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

باسمتی چاول کی برآمدات میں 43فیصد کمی

بدترین سیلاب سے معیشت کو بڑا دھچکا لگا ،انجمن تاجران

پاک بنگلہ تجارتی حجم 7ارب ڈالر تک بڑھایا جا سکتا ، افتخار ملک

نئے آبی ذخائر وڈیم ناگزیر، کوئی اور راستہ نہیں ، میاں کاشف

کھیلوں کے سامان کی برآمدات 32ماہ بعد بلند سطح پر

شمسی توانائی زیادہ امید افزا آپشن ، سیف الرحمان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak