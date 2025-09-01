صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میدانی علاقوں میں ڈیمز بنانے کی جگہ نظر نہیں آرہی:نورین حیدر

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)ماہر آبی امورنورین حیدر نے کہا ہے سیلاب کی صورتحال سے بچنے کا حل موجود ہے ،ہمارے سامنے کئی ممالک ہیں جنہوں نے لانگ ٹرم سٹریٹجک پلاننگ کی ہے اس کے بڑے موثر نتائج آئے ہیں۔

دنیا نیوزکے پروگرام ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا حکومت اگر مسئلہ کا حل چاہتی ہے تو کافی مدت سے آبی ماہرین اس کا حل بتا رہے ہیں،جب دریائوں میں زیادہ پانی آتا ہے تو سیلاب آتے ہیں تو ہم اس کو تباہی کہنا شروع ہوجاتے ہیں،دریائوں کا اوور فلو ہو جانا یہ آج کا مسئلہ نہیں ، یہ تو کئی سالوں سے ایساچلتا آرہا ہے ،کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے ،ان دریائوں نے قدرتی طریقے سے چلنا ہوتا ہے ،برسات کے موسم میں ہر دریا اپنے جوبن پر آتا ہے ،تباہی اس وقت بن جاتی ہے جب آبی گزرگاہوں پر تجاوزات  قائم ہوجاتی ہیں،جب ان دریائوں پر عمارتیں بن جاتی ہیں تو دریا ٹکر مارتا ہے ،پھر اپنا راستہ تبدیل کرتا ہے ،آبی گزرگاہوں پر تجاوزات کو فوری ختم کیا جائے تو کوئی دریا آئندہ تباہی نہیں مچائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس وقت ڈیمز بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ،میدانی علاقوں میں کونسی جگہ ہے جہاں ڈیم کی ضرورت ہے ،مجھے تو کوئی جگہ نظر نہیں آرہی جہاں ڈیم بنائے جائیں،سیلاب سے بچنے کا ڈیم بنانا کوئی حل نہیں ۔اگر کوئی ڈیم بنائیں گے تو بہت مہنگا پڑے گا،اس وقت داسو ڈیم بن رہا ہے یہ 20بلین ڈالر کا بنے گا۔

