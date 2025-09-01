میدانی علاقوں میں ڈیمز بنانے کی جگہ نظر نہیں آرہی:نورین حیدر
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)ماہر آبی امورنورین حیدر نے کہا ہے سیلاب کی صورتحال سے بچنے کا حل موجود ہے ،ہمارے سامنے کئی ممالک ہیں جنہوں نے لانگ ٹرم سٹریٹجک پلاننگ کی ہے اس کے بڑے موثر نتائج آئے ہیں۔
دنیا نیوزکے پروگرام ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا حکومت اگر مسئلہ کا حل چاہتی ہے تو کافی مدت سے آبی ماہرین اس کا حل بتا رہے ہیں،جب دریائوں میں زیادہ پانی آتا ہے تو سیلاب آتے ہیں تو ہم اس کو تباہی کہنا شروع ہوجاتے ہیں،دریائوں کا اوور فلو ہو جانا یہ آج کا مسئلہ نہیں ، یہ تو کئی سالوں سے ایساچلتا آرہا ہے ،کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے ،ان دریائوں نے قدرتی طریقے سے چلنا ہوتا ہے ،برسات کے موسم میں ہر دریا اپنے جوبن پر آتا ہے ،تباہی اس وقت بن جاتی ہے جب آبی گزرگاہوں پر تجاوزات قائم ہوجاتی ہیں،جب ان دریائوں پر عمارتیں بن جاتی ہیں تو دریا ٹکر مارتا ہے ،پھر اپنا راستہ تبدیل کرتا ہے ،آبی گزرگاہوں پر تجاوزات کو فوری ختم کیا جائے تو کوئی دریا آئندہ تباہی نہیں مچائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس وقت ڈیمز بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ،میدانی علاقوں میں کونسی جگہ ہے جہاں ڈیم کی ضرورت ہے ،مجھے تو کوئی جگہ نظر نہیں آرہی جہاں ڈیم بنائے جائیں،سیلاب سے بچنے کا ڈیم بنانا کوئی حل نہیں ۔اگر کوئی ڈیم بنائیں گے تو بہت مہنگا پڑے گا،اس وقت داسو ڈیم بن رہا ہے یہ 20بلین ڈالر کا بنے گا۔