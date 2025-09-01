صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قیدی گٹھ جوڑ نہ کرنیکی گارنٹی دے ، تحریک ہم چلائینگے :اسعد محمود

  • پاکستان
ڈیرہ اسماعیل خان(این این آئی)جے یو آئی کے رہنما مفتی اسعد محمود نے کہا ہے کہ جیل میں قید ایک پارٹی کے سربراہ اگر ہمیں گارنٹی دیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے گٹھ جوڑ نہیں کرینگے تو انکی رہائی کی تحریک ہم چلائیں گے۔

برسر اقتدار حکومت جمہوریت کی نہیں اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے ، پاکستان جمہوری ممالک کی فہرست میں 108 ویں نمبر پر ہے ،عام انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے عوام کے ووٹ کا حق تلف کیا جاتا ہے ،انتخابی عمل کا مذاق اڑایا جاتا ہے ،اس ملک میں جمہوریت ہے نہ آمریت یہاں پر ہائی برڈ نظام ہے ۔ وہ مفتی محمود مرکز میں تحصیل مجلس عمومی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے ۔ مفتی اسعد نے کہا ہمارے بعد آزاد ہونے والی ریاستوں کی ترقی دیکھ لیں جو ہمارے منہ پر طمانچہ ہے ،اسکی وجہ انتخابات کو ہائی جیک کرنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ 16 اکتوبر کو ڈیرہ میں ہونیوالی مفکر اسلام مفتی محمود کانفرنس ایک تاریخی کانفرنس ہو گی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کے خلاف ریفرنڈم ہو گا ۔مفتی اسعد محمود نے کہا کہ پی ٹی آئی اپنے 13 سالہ دور میں کوئی میگا پراجیکٹ نہیں لا سکی سوائے بڑھکوں کے ۔ترقیاتی کاموں کی کوئی منصوبہ بندی نہیں، ہماری 16 ماہ کی حکومت کے منصوبوں پر موجودہ صوبائی حکومت اپنی تختیاں لگارہی ہے ۔

