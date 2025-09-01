پانی میں ڈوبے گھروں میں چوری کی وارداتو ں کا خدشہ
لاہور(دنیانیوز)گھرچھوڑنے والے سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھ گئیں ،کئی علاقوں میں تاحال 10سے 15فٹ تک پانی کھڑا ہے جس سے لوگوں کو گھروں میں واپسی کیلئے تاخیر کا سامناہے۔
لاہور کے گردونواح میں پناہ لئے ہوئے متاثرین کا کہنا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جلد واپس جانا چاہتے ہیں کیونکہ پانی میں ڈوبے گھروں میں چوری کی وارداتوں کا خدشہ ہے ، تاہم پانی اتنا زیادہ بھر چکا ہے کہ جلد واپسی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، دریائے راوی میں پانی کی سطح انتہائی کم ہونے کے باوجود گھروں میں دس سے پندرہ فٹ پانی کھڑا ہے ۔ ہم حکومت سے کچھ نہیں چاہتے صرف یہ چاہتے ہیں وہ ہمارے گھروں سے پانی نکال دے ، گھروں کی تعمیر ہم خود کر لیں گے ۔ماہرین صحت کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگ جلد اور پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ۔ضلع حافظ آباد کی تحصیل خانپور کے ایک گاؤں بالیکی نو کا میں 50سالہ شخص عابدحسین عرف ملنگ نے ایک ٹیوب کے ذریعے بیسیوں لوگوں کو ریسکیوکرلیا ۔خانپور کے ایک گاؤں میں 2بچے اپنے ڈیرے سے واپس آ رہے تھے کہ اچانک پانی کا تیز بہاؤ آیا اوروہ ایک درخت کی اوٹ میں ہوگئے اور ایک گھنٹے بعد پانی میں ٹیوب کے ساتھ 50 سالہ عابد حسین کو دیکھا تو ہاتھ ہلا کر اسے پاس بلایا،جس نے دونوں کو ٹیوب پر سوار کرکے محفوظ جگہ پرپہنچادیا۔عابد حسین ریسکیوآفیسر کی اجازت سے اس علاقے میں خدمات انجا م دے رہاہے ،وہ کشتی چلانا جانتاہے اور پہلے بھی سیلاب میں امدادی کام کرچکا ہے ،وہ گوجرانوالہ کا رہائشی ہے ۔ریسکیو حکام کے مطابق عابد حسین نے عورتوں اور بچوں سمیت کم از کم سو لوگوں کو بچایا ہے ۔