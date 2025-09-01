صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2ہزار 600ارب کا قرضہ قبل از وقت اداکردیا:مشیر وزیر خزانہ

اسلام آباد (آئی این پی،مانیٹرنگ ڈیسک) وفاقی وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومتی کاوشوں کے نتیجے میں سٹیٹ بینک اور کمرشل بینکوں کو 2 ہزار 600ارب روپے کا قرضہ مقررہ وقت سے پہلے ادا کردیا گیا۔

مشیر وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے  جاری تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے 59 روز میں سٹیٹ بینک کو 1633 ارب روپے کا قرض قبل از وقت ادا کیا جبکہ 30 جون 2025 کو وزارت خزانہ نے 500 ارب روپے کا قرض قبل از وقت واپس کیا تھا ،2 ماہ بعد 29 اگست 2025 کو مزید 1133 ارب روپے کی ادائیگی عمل میں لائی گئی، یوں سٹیٹ بینک کو مجموعی طور پر 1633 ارب روپے واپس کر دیئے گئے ۔انہوں نے کہا کہ مالی سال 2025 کی پہلی ششماہی میں وزارت خزانہ نے کمرشل مارکیٹ سے لئے گئے ایک ہزار ارب روپے کے قرضے کی بھی قبل از وقت واپسی کی تھی۔ مشیر وزیر خزانہ کے مطابق ایک سال سے کم عرصے میں کل 2600 ارب روپے کا قرضہ وقت سے پہلے ادا ہوا، وزارت خزانہ نے قرض وقت سے پہلے واپس کر کے تاریخ رقم کی جبکہ عالمی بینک نے پاکستان کیلئے 20 ارب ڈالر کا رعایتی قرض منظور کیا ہے ،آئی ایف سی کے ذریعے نجی شعبے کیلئے مزید 20 ارب ڈالر متوقع اور اس کے بعد قرضوں کا مجموعی حجم 40 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا۔سٹیٹ بینک کا قرضہ 5.5 ٹریلین سے کم ہو کر 3.8 ٹریلین رہ گیا، قبل از وقت ادائیگی سے 2029 کے ری فنانسنگ دباؤ میں کمی ہوگی۔ قرضہ مینجمنٹ کا دورانیہ 2 سال 7 ماہ سے بڑھ کر 3 سال 8 ماہ ہوگیا جبکہ قرضہ ریٹائرمنٹ سے عوام کے 800 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ 

