صدر نے انسداد دہشتگردی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دیدی
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر ،مانیٹرنگ ڈیسک)صدر مملکت آصف علی زرداری نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025کی منظوری دیدی ۔ایوان صدر کی جانب سے جاری اعلا میہ میں کہا گیا کہ انسداد دہشت گردی کا نیا قانون سکیورٹی اداروں کی دہشت گردی روکنے کی صلاحیت مضبوط بنائے گا۔
قانون میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا گیا ہے ، بل میں تین سالہ سن سیٹ کلاز شامل ہے تاکہ مدت محدود رہے ۔ قانون میں عدالتی نگرانی اور حفاظتی اقدامات بھی شامل کئے گئے ہیں، یہ قانون پاکستان کو درپیش سکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لئے اہم قدم ہے ۔دوسری طرف ایوانِ صدر میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق ترمیمی بل 2025 پر اتفاق رائے سے ترامیم طے پا گئیں اورترمیم شدہ بل دوبارہ غور کیلئے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو بھجوا دیا گیا،بل کے تحت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کیلئے نیا کمیشن قائم کیا جائے گا،جو اقلیتوں کی نمائندگی اور امتیاز سے تحفظ کو یقینی بنائے گا، کمیشن میں تمام صوبوں اور اقلیتی برادریوں کے نمائندے شامل ہونگے ۔