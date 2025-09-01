صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور سمیت مختلف شہروں میں زلزلہ،شدت 6ریکارڈ

  • پاکستان
لاہور سمیت مختلف شہروں میں زلزلہ،شدت 6ریکارڈ

لاہور،کابل(دنیا نیوز،اے ایف پی)لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں گزشتہ رات زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کئے گئے، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 6 جبکہ گہرائی 15 کلو میٹر ریکارڈ کی گئی۔

زلزلے کا مرکز جنوب مشرقی افغانستان میں تھا۔زلزلے کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ،رات گئے تک کسی قسم کے جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔مشرقی افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں 6 شدت کے زلزلے سے ایک مکان کی چھت گرنے سے دو بچے جاں بحق اور کم از کم 15 افراد زخمی ہو گئے ۔

