لاہور سمیت مختلف شہروں میں زلزلہ،شدت 6ریکارڈ
لاہور،کابل(دنیا نیوز،اے ایف پی)لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں گزشتہ رات زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کئے گئے، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 6 جبکہ گہرائی 15 کلو میٹر ریکارڈ کی گئی۔
زلزلے کا مرکز جنوب مشرقی افغانستان میں تھا۔زلزلے کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ،رات گئے تک کسی قسم کے جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔مشرقی افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں 6 شدت کے زلزلے سے ایک مکان کی چھت گرنے سے دو بچے جاں بحق اور کم از کم 15 افراد زخمی ہو گئے ۔