تھرمل ٹیکنالوجی سے سیلاب میں پھنسے سینکڑوں لوگ ریسکیو
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان میں پہلی بار سیلاب میں پھنسے افراد کو بچانے کیلئے تھرمل ٹیکنالوجی کا استعمال کرکے سینکڑوں جانیں بچا لی گئیں۔
بتایاگیاہے کہ پاکستان میں پہلی بار سیلاب کے دوران جدید تھرمل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے 490 سے زائد لوگوں کی جان بچا کر انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔اوکاڑہ، جھنگ، اٹھارہ ہزاری، شورکوٹ، احمد پور سیال میں جدید تھرمل ٹیکنالوجی کی مدد سے رات کی تاریکی میں ریسکیو آپریشن کیاگیا۔جھنگ سٹی بند سے 21، پنڈی محلہ سے ایک، کھلڑا سے 12، ددوآنڑاں سے 63، علی پور سے 70، ٹھٹھہ جبانڑاں سے 85، مساں سے 4، واجد آباد شاہ جیونہ سے سیلاب میں گھرے 10 لوگوں کو بچا لیا گیا۔شور کوٹ کے علاقے ڈب کلاں سے 20، احمد پور سیال کے علاقوں دربار عبدالرزاق سے 4 اور ولی محمد جھندیر سے 45 لوگوں کو بھی ریسکیو کر لیا گیا۔وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پوری ٹیم کو شاباش دی اور کہا کہ تھرمل ٹیکنالوجی عام انسانی آنکھ سے نظر نہ آنے کے مقامات پر موجود انسانوں کا پتہ لگا سکتی ہے ۔