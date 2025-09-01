پاک بھارت وزرائے اعظم ہاتھ ملا کر جمود توڑ سکتے ہیں
(تجزیہ: سلمان غنی) شنگھائی تعاون تنظیم کے 25ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کرکے وزیراعظم شہباز شریف خطہ میں امن و استحکام، علاقائی روابط میں اضافہ اور معاشی ترقی و خوشحالی کے عمل بارے پاکستان کی کوششوں اور کاوشوں سے آگاہ کریں گے۔
کانفرنس میں پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے پاکستان پر ہونے والے مضر اثرات اور خصوصاً حالیہ سیلابوں کے نتیجہ میں ہونے والی تباہی پر بھی کانفرنس کے شرکا کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس کے سدباب کے لئے مشترکہ کوششوں بارے اپنی تجاویز دے گا ۔ اب علاقائی محاذ پر تمام بڑی طاقتوں کی ترجیح دہلی کی بجائے اسلام آباد ہے اور وہ اسلام آباد سے اپنے روابط اور تعلقات کو موثر اور فعال بنا رہے ہیں اور اس دورہ میں وزیراعظم کی روس کے صدر پوٹن سے ملاقات بھی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوگی ،اس ملاقات پر پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوگا ۔جہاں تک مذکورہ دورہ میں فوجی پریڈ میں وزیراعظم شہباز شریف کی شرکت کا سوال ہے تو یہ جنگ عظیم میں فاشزم کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر ہوگی۔ دورہ کے دوران ہی ایک اہم ایونٹ پاکستان چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس آئے گا جس میں وزیراعظم شہباز شریف اپنے خطاب میں شرکا کو پاکستان میں معاشی حالات اور سرمایہ کاری کے امکانات بارے اعتماد میں لیں گے اور انہیں پاکستان کی حکومت اور ریاست کی جانب سے ہر طرح کے تحفظ کی یقین دہانی کرائیں گے ۔
وزیراعظم شہباز شریف اپنے خطاب میں سرمایہ کاروں کو پاک چین تعلقات کے ساتھ دونوں ممالک کی معیشتوں کی مضبوط بنیادوں کا بھی ذکر کریں گے ۔سرمایہ کاری کانفرنس بارے امکانات ظاہر کئے جا رہے ہیں کہ اس کے نتیجہ میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ممکن ہو سکتی ہے ۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ چین کی ٹائمنگ بھی اہم قرار دی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی عروج پر ہے اور کانفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی بھی موجود ہوں گے ۔خطہ کی دو اہم ممالک کی لیڈر شپ کی ایک پلیٹ فارم پر موجودگی نے بھی اس کانفرنس کی اہمیت میں اضافہ کر رکھا ہے اور ابھی سے عالمی میڈیا میں یہ چہ مگوئیاں جاری ہیں کہ ایک ہی پلیٹ فارم پر پاک بھارت لیڈر شپ کی موجودگی میں کیا دونوں ممالک کے چیف ایگزیکٹو ایک دوسرے سے ہاتھ ملا پائیں گے ۔کچھ ماہرین ایک ہی چھت کے نیچے ان کی موجودگی کو سفارتی جمود توڑنے کا باعث بھی قرار دے رہے ہیں تو دوسری طرف کچھ کے نزدیک ان کے درمیان غیر رسمی گفتگو کے امکانات نہیں ،اس لئے کہ دونوں لیڈرز پر اس مرحلہ پر یہ نفسیاتی کیفیت طاری ہو گی کہ ان کی قوم ان پر نظر رکھے ہوئے اور دونوں کی باڈی لینگوئج دونوں ممالک کے حوالہ سے اہم ہوگی ۔
چین میں شائع ہونے والی میڈیا رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ کیا دونوں رہنما آپس میں تنائو کو کم کرتے ہوئے علاقائی امن و استحکام میں معاون بن پائیں گے ۔فی الحال تو یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے لیڈرز ایک دوسرے سے گریز برتتے نظر آئیں گے ،لیکن اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ہی چھت تلے اگر ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو کیا وہ صرف نظر برت پائیں گے ۔کچھ ماہرین کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف فاتح ملک کے لیڈر کے طور پر آگے بڑھ کر نریندر مودی سے ہاتھ ملا کر ان سے حال چال دریافت کر لیں۔ دراصل اس عمل سے یہ تاثر دینا ہوگا کہ پاکستان بھارت سے بامقصد مذاکرات کے لئے تیار ہے اور بھارت بڑا ملک ہونے کے باوجود مذاکرات سے گریزاں رہا ہے اور اب بھی وہ اس پالیسی پر گامزن ہے ۔