صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشکل گھڑی میں مخصوص ٹولہ گندی سیاست کررہا:عظمیٰ بخاری

  • پاکستان
مشکل گھڑی میں مخصوص ٹولہ گندی سیاست کررہا:عظمیٰ بخاری

لاہور( این این آئی) وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ مخصوص ٹولہ مشکل کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے گندی سیاست میں مصروف ہے۔

پنجاب کو اس وقت تاریخ کے بڑے سیلاب کا سامنا ہے اور حکومتِ پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں ایک بڑے ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر دن رات کام کر رہی ہے ۔ 7 لاکھ 60 ہزار سے زائد سیلاب متاثرین کو بروقت ریسکیو کرنا کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک مثالی اور غیر معمولی کامیابی ہے ۔ پنجاب حکومت اپنے وسائل سے متاثرہ شہریوں کو تمام امدادی سہولیات فراہم کر رہی ہے ، مریم نواز کی پہلی ترجیح انسانی جانوں کا تحفظ اور عوام کی فوری مدد ہے ۔ متاثرہ شہریوں کے ساتھ ان کے مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ کلینک آن ویلز کے ذریعے بروقت طبی امداد پہنچا کر عوام کی جانیں بچائی گئی ہیں۔ تمام اضلاع کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز امدادی سرگرمیوں کو براہِ راست مانیٹر کر رہے ہیں۔ کچھ عناصر جھوٹی خبروں کے ذریعے معاشرے میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ عوام کو ریلیف دینے کا ہے ۔ ہمارا فوکس صرف اور صرف متاثرین کو ریلیف پہنچانے پر ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شوبز میں کام کرنے پر والدہ راضی نہ تھیں:رابعہ کلثوم

شوبز کے تلخ تجربات نے مجھے اندر سے توڑ دیا:علیزے شاہ

ولاگرز باتھ روم کے علاوہ تمام چیزیں دکھا رہے ہیں:شائستہ جبین

شوبز کا ماحول تعلیم یافتہ شخص کیلئے غیرموزوں :کومل عزیز

ودیا بالن ایک غیرمعمولی شخصیت ہیں:سیف علی خان

خواتین کے اپنے کمائے پیسوں کی بات ہی اور:ماورا حسین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak