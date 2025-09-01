مشکل گھڑی میں مخصوص ٹولہ گندی سیاست کررہا:عظمیٰ بخاری
لاہور( این این آئی) وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ مخصوص ٹولہ مشکل کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے گندی سیاست میں مصروف ہے۔
پنجاب کو اس وقت تاریخ کے بڑے سیلاب کا سامنا ہے اور حکومتِ پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں ایک بڑے ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر دن رات کام کر رہی ہے ۔ 7 لاکھ 60 ہزار سے زائد سیلاب متاثرین کو بروقت ریسکیو کرنا کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک مثالی اور غیر معمولی کامیابی ہے ۔ پنجاب حکومت اپنے وسائل سے متاثرہ شہریوں کو تمام امدادی سہولیات فراہم کر رہی ہے ، مریم نواز کی پہلی ترجیح انسانی جانوں کا تحفظ اور عوام کی فوری مدد ہے ۔ متاثرہ شہریوں کے ساتھ ان کے مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ کلینک آن ویلز کے ذریعے بروقت طبی امداد پہنچا کر عوام کی جانیں بچائی گئی ہیں۔ تمام اضلاع کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز امدادی سرگرمیوں کو براہِ راست مانیٹر کر رہے ہیں۔ کچھ عناصر جھوٹی خبروں کے ذریعے معاشرے میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ عوام کو ریلیف دینے کا ہے ۔ ہمارا فوکس صرف اور صرف متاثرین کو ریلیف پہنچانے پر ہے ۔