ایم ایل ون منصوبے میں تیسرے فریق کی شمولیت، چین رضامند
اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی) ایم ایل ون منصوبے کے سرمایہ کاری پارٹنرشپ میں تبدیلی ہوئی ہے اور اس بات کی تصدیق نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کی ہے۔ گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے بتایا کہ سی پیک کا بنیادی اصول ہے کہ اگر کوئی تیسرا فریق آتا ہے تو اس کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو پوچھنا ضروری ہے۔
حکومت ابھی ایشیائی ترقیاتی بینک کویم ایل ون منصوبے کے لیے سرمایہ کاری پر بات کررہی ہے ۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ ایم ایل ون کی لاگت سات ارب ڈالر سے بڑھ کر تقریباً 12 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے اور صرف چین کے لیے اس میں سرمایہ کاری کرنا مشکل ہے ۔ اس لیے تیسرے فریق سے بات چیت ہورہی ہے ۔ چین ایم ایل ون میں تیسرے فریق کی سرمایہ کاری پر راضی ہوچکا ہے ۔ چینی وزیر خارجہ کے گزشتہ دورہ پاکستان میں جب پاک چین وزرائے خارجہ کے سٹرٹیجک مذاکرات ہوئے تھے اس میں چین نے اس بات پر رضا مند ہوا ہے کہ ایم ایل ون منصوبے میں اگر کوئی تیسرا فریق سرمایہ کاری کرنا چاہے تو کرسکتا ہے ۔ حکومت پاکستان نے ایم ایل ون منصوبے کے لیے چائنہ کے علاوہ دیگر سرمایہ کاروں سے رابطہ کیا ہے ۔ اب حکومت ایشیائی ترقیاتی بینک سے رابطے میں ہے ۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ایم ایل ون منصوبے کے لیے ریکوڈک کے سرمایہ کاروں کو بھی انگیج کیا جارہا ہے اور ریکوڈک منصوبے کے سرمایہ کاروں کے ساتھ پروپوزل شیئر کی جائے گی ۔ ریکوڈک منصوبے سے 2028 میں پیداوار شروع ہوگی اور ریکوڈک سے کراچی تک اور پھر بندرگاہ تک معدنیات اسی رستے جائیں گی جس کے لیے اس کو مکمل کرنا ضروری ہے ۔ کراچی تا پشاور ریلوے منصوبہ چھ ارب 80 کروڑ ڈالر کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ اس منصوبے کو پہلے چینی گورنمنٹ کنسیشنل لون کے ذریعے فنڈ کیا جارہا تھا تاہم اب تیسرے فریق کو اس میں انگیج کیا جارہا ہے اور اس بات پر چین نے رضا مندی ظاہر کی ہے ۔ منصوبے میں کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، روہڑی، رحیم یار خان، بہاولپور، خانیوال، ساہیوال، لاہور گوجرانوالہ، راولپنڈی اور پھر پشاور کو ملایا جائے گا۔ اس میں ریلوے ٹریکس کی اپ گریڈیشن اور اس کو ڈبل کرنا بھی شامل ہے ۔