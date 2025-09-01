صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شہباز شریف عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز

  • پاکستان
اسلام آباد (نامہ نگار)چین کے شہر تیانجن میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم کے 25 ویں سربراہان مملکت کونسل اجلاس میں وزیرِ اعظم شہباز شریف عالمی رہنماں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔۔۔

 جبکہ چینی صدر اور خاتون اول نے شہباز شریف کا گرمجوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی روسی صدر پوٹن، ملائشیا کے صدر انور ابراہیم، بیلاروس کے صدر الیگزنڈر لوکاشینکو، آذربائیجان کے صدر الہام علییوف، ترک صدر رجب طیب اردوان، تاجک صدر امام علی رحمن, ترکمانستان کے صدر بردی محمدیوو، کرغزستان کے صدر سیدر ژاپاروف، مالدیپ کے صدر محمد معیزو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس سے غیر رسمی ملاقاتیں ہوئیں۔وزیر اعظم سے عالمی رہنماؤں کی غیر معمولی گرمجوشی دیکھنے میں آئی ۔

واردات کی نیت سے چھپے 3ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا

ملزم گرفتار،پستول برآمد

ڈکیتی وچوری کی وارداتیں، شہریوں کولاکھوں کانقصان

اوباش کی زیادتی،15سالہ لڑکی حاملہ،مقدمہ درج

شہری کے گھر پر قبضے کی کوشش ،3 افراد کیخلاف مقدمہ درج

مسلح افراد نے فائرنگ کر کے شہری کا گھر چھلنی کردیا

