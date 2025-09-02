چین میں ایس سی او سربراہ اجلاس کا اعلامیہ جاری، جعفر ایکسپریس اور خضدار حملوں کی مذمت : دہشتگردی میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ،ثبوت موجود : شہباز شریف
اسلام آباد،تیانجن(نامہ نگار،وقائع نگار،اے پی پی)وزیراعظم محمد شہباز شریف نے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کیلئے جامع مکالمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک سے معمول کے تعلقات کا خواہا ں ہے، امن، ترقی اور خوشحالی کیلئے ایس سی او رکن ممالک کے ساتھ مل کر کوششیں جاری رکھیں گے، دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی پورے خطے کے لئے سنگین خطرہ ہے۔
بلوچستان و خیبر پختونخوا میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں،ایران پر اسرائیل کی بلا جواز جارحیت قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے، غزہ میں جاری ظلم اور بھوک ہمارے اجتماعی ضمیر پر نہ ختم ہونے والا زخم ہے ،ظلم و خونریزی کے فوری خاتمے کے مطالبہ کا اعادہ کرتے ہیں،پاکستان شدید بارشوں، گلوبل وارمنگ، کلاؤڈ برسٹ اور تباہ کن سیلاب کی لپیٹ میں ہے ، عالمی برادری خصوصاً چین کی طرف سے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کو چین کے شہر تیانجن میں 25ویں ایس سی او سربراہان مملکت کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا شاندارمیزبانی اور بھرپور انتظامات پر چین کے صدر اورحکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ازبکستان اور کرغزستان کو ان کے یوم آزادی پر مبارکباد دی ۔وزیراعظم نے کہا ایس سی او علاقائی تعاون و انضمام کے فروغ کیلئے پاکستان کے دیرپا عزم کی عکاسی ہے ،چین کی کامیابی صدرشی جن پنگ کی مدبرانہ اور بصیرت افروز قیادت کا مظہر ہے ،چین کی عالمی قیادت ایس سی او ہی نہیں بلکہ کئی علاقائی اور بین الاقوامی فورمز اور نمایاں اقدامات میں نظر آتی ہے ۔ انہوں نے کہا پاکستان ہمیشہ کثیرالجہتی مکالمے اور سفارت کاری کی طاقت پر یقین رکھتا ہے ،کسی بھی ملک کیلئے خودمختاری اورعلاقائی سالمیت سے بڑھ کرکچھ نہیں ،پاکستان ایس سی او ارکان اور ہمسایہ ممالک کی خودمختاری و علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے ۔
وزیراعظم نے کہا ہم تمام بین الاقوامی اور دو طرفہ معاہدوں کا احترام کرتے ہیں ،معاہدوں کے مطابق پانی تک بلا رکاوٹ رسائی ایس سی او کے مقاصد کو مزید مستحکم کرے گی۔ انہوں نے تمام ہمسایہ ممالک سے معمول کے تعلقات کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کرتے ہوئے کہا معمول کے تعلقات کیلئے بات چیت اور سفارت کاری کے خواہاں ہیں،امن ، ترقی اور خوشحالی کیلئے ایس سی او رکن ممالک کے ساتھ کوششیں جاری رکھیں گے ۔ انہوں نے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کیلئے جامع مکالمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا پاکستان اقوام متحدہ اور ایس سی او کے چارٹرز پر عمل کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے ایران پر اسرائیل کی بلا جواز جارحیت کوقابل مذمت اور ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا جامع مکالمے سے تمام دیرینہ مسائل حل کئے جاسکیں گے ،غزہ میں جاری ظلم اور بھوک ہمارے اجتماعی ضمیر پر نہ ختم ہونے والا زخم ہے ۔ پاکستان اقوام متحدہ کے منظور کردہ دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے ۔ انہوں نے دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کوپورے خطے کے لئے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا پاکستان دہشت گردی کی ہرشکل اور ہر صورت کی مذمت کرتا ہے ،دنیا سیاسی مفادات کیلئے دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والے ممالک کے جھوٹے بیانیے کو تسلیم نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا بلوچستان و خیبر پختونخوا میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں،گھناؤنے جرائم کے ذمہ داروں اور ان کے سہولت کاروں کو جوابدہ ہونا ہوگا۔
وزیراعظم نے کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صرف اپنے لئے نہیں بلکہ پورے خطے اوردنیا کیلئے قربانی دی،ہم نے 90 ہزار سے زائد قیمتی جانیں قربان کی ہیں ۔انہوں نے افغانستان کو برادر ہمسایہ ملک قرار دیتے ہوئے کہا مستحکم افغانستان نہ صرف ہمارے بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہے ،ہم افغان قیادت کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنا رہے ہیں تاکہ اچھے ہمسائے اور معاشی شراکت دار کے طور پر افغانستان کو ساتھ لے کر چل سکیں،امید ہے یہ تعاون اور سہ فریقی ملاقاتیں مستقبل میں مثبت نتائج دیں گی ۔ وزیراعظم نے کہا سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان بہترین منصوبہ ہے ،مستحکم سپلائی چینز کیلئے قابل بھروسہ زمینی، فضائی اور ریلوے راستوں کی ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا سیلابوں نے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع کیا ہے ، انفراسٹرکچر، املاک ، فصلوں اور مویشیوں کو شدید نقصان پہنچایا ،ہمارے بہادر اور ثابت قدم عوام ریسکیو اوربحالی کے کاموں میں مصروف ہیں،ہم سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچاؤ کیلئے نئی امید کا راستہ تراش رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا معاشی تبدیلی کا منصوبہ تین ستونوں پر مبنی ہے ،تجارت، انفراسٹرکچر، زراعت، آئی ٹی اورمعدنی وسائل میں نئی سرمایہ کاری معاشی تبدیلی کا پہلا ستون ،تحقیق اورجدت طرازی کی حوصلہ افزائی معاشی تبدیلی کا دوسرا ستون جبکہ جامع ٹیکس اصلاحات کے ذریعے محصولات میں اضافہ معاشی تبدیلی کا تیسرا ستون ہے ۔ انہوں نے ایس سی او کے چارٹرکے ساتھ غیرمتزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا آگے کا سفر طویل اورکٹھن ہوگا،کبھی تیز دھوپ، کبھی سخت سرد ہوائیں ہمارے حوصلوں، صبر اور عزم کا امتحان لیں گی لیکن ہمارا مقصد ہمیں تمام مشکلات کو برداشت کرنے کے قابل بناتا ہے ۔
وزیراعظم شہباز شریف نے ایس سی او (پلس)سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ کے گلوبل گورننس انیشیٹو (جی جی آئی) کے اجرا کے تاریخی اعلان کا خیرمقدم کیا اور اسے ایک مضبوط کثیرالجہتی نظام کی طرف تاریخی قدم قرار دیتے ہوئے کہا یہ اقدام عالمی گورننس سسٹم کو ترقی پذیر ممالک کی ضروریات سے ہم آہنگ کرنے اور کرہ ارض کو درپیش جدید چیلنجز سے نمٹنے میں معاون ہوگا، تیانجن اعلامیہ سے خطے میں امن اور خوشحالی کے مشترکہ مقصد کو فروغ ملے گا۔ وزیراعظم نے جی جی آئی کی حمایت کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا پاکستان اس اقدام میں فعال حصہ لینے کے لیے گہری دلچسپی رکھتا ہے ۔ شہباز شریف اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے تعلقات میں مثبت پیشرفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیاہے ۔پیر کو وزیراعظم شہبازشریف نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزرابھی ملاقات میں موجود تھے ۔دونوں رہنمائوں نے مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون کی صورتحال کا جائزہ لیا اور پاکستان ایران تعلقات میں مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے لئے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا ۔ایران کے صدر نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جاری سیلابی صورتحال کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے نقصان اور مالی نقصانات پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا مشکل کی اس گھڑی میں ایرانی حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ ہیں۔
شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر الہام علییوف سے بھی ملاقات کی ۔دونوں رہنمائوں نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، مواصلات، دفاع، تعلیم اور عوام سے عوام کی سطح پر دوطرفہ تعاون کے فروغ اور علاقائی رابطوں کے منصوبوں اور ایس سی او سمیت کثیر الجہتی فریم ورک کے تحت تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے بین الاقوامی فورمز پر قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ۔آذربائیجان کے صدر نے سیلابی صورتحال کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے نقصان اور مالی نقصانات پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا مشکل کی اس گھڑی میں آذربائیجان کی حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیراعظم نے صدر الہام علییوف کو جلد پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ شہباز شریف نے کہا ہے پاکستان اور چین کی دوستی دنیا بھر میں نمایاں اور منفرد مقام رکھتی ہے ،چین اور پاکستان ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔وزیر اعظم سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ تیانجن کے سٹینڈنگ ممبر اور تیانجن کے پارٹی سیکرٹری لیون ماؤ جن نے وفد کے ساتھ ملاقات کی ۔ وزیر اعظم نے کہا صدر شی جن پنگ کی زیر قیادت تیانجن کی ترقی دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی ہے ،تیانجن-بنہائی نیو ایریا اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تعاون اور تجارت بڑھانے کے خواہاں ہیں، کراچی پورٹ، بن قاسم پورٹ اور گوادر پورٹ اور چین کے تیانجن پورٹ کے درمیان تعاون اور تجارت کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔وزیر اعظم نے کہا وہ خصوصی اقتصادی زونز کے قیام کے حوالے سے چینی کمپنیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔شہباز شریف نے تیانجن سے صنعتی و اقتصادی شعبے سے وابستہ نمایاں افراد کے وفد کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔لیون ماؤ جن نے کہا کاروباروں اور صنعتوں کو پاکستان تک پھیلانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔
تیانجن(مانیٹرنگ ڈیسک)چین میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او)کے سربراہی اجلاس کا اعلامیہ جاری کردیا گیا جس میں پاکستان کے دہشت گردی کے حوالے سے موقف کی تائید کرتے ہوئے جعفر آباد ایکسپریس اور خضدار میں سکول بس پر حملوں کی شدید مذمت کی گئی ۔اعلامیہ میں دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی تائید کی گئی ۔ اعلامیے میں کہا گیا دہشتگردی پر پاکستان کا موقف ہمیشہ سے واضح اور دو ٹوک رہا ہے جسے پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے ۔اعلامیے میں کہا گیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دہرے معیار کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اعلامیے میں جعفر ایکسپریس اور خضدار میں بچوں کی سکول بس پر حملے اور پہلگام واقعہ کی مذمت کی گئی ۔اعلامیے میں زور دیا گیا دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حرکت سمیت دہشت گردی کے تمام پہلوؤں کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جائے ۔اعلامیے کے مطابق شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک نے اس بات پر زور دیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں، عالمی انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی اور اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مشترکہ اور مؤثر کارروائی کی جائے ۔
اعلامیے میں کہا گیا افغانستان میں پائیدار امن کے لیے تمام نسلی سیاسی گروہوں کے نمائندوں کی شمولیت سے وسیع شرکت کے ساتھ حکومت قائم کی جائے ۔ ہر قوم کو آزادی سے اپنے سیاسی، سماجی اور اقتصادی راستے کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے ، دہشتگرد گروہوں کو سیاسی یا کرائے کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ناقابل قبول ہے ۔ مشترکہ اعلامیے میں جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے کی حمایت اور پرامن ایٹمی توانائی تک مساوی رسائی پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کے کنونشنز پر مکمل عملدرآمد کی حمایت کرتے ہیں۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق تنظیم نے عالمی تجارتی نظام کی مضبوطی اور یکطرفہ اقتصادی پابندیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ڈیجیٹل اکانومی اور ای کامرس تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا جبکہ ایس سی او ڈویلپمنٹ بینک کے قیام کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اجلاس میں دہشتگردی، علیحدگی پسندی اورانتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جدوجہد پر اتفاق کیا گیا۔سکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے یونیورسل سینٹراور اینٹی ڈرگ سینٹر کے معاہدوں پر دستخط ہوئے جبکہ انسداد دہشتگردی تعاون پروگرام 2025-2027 پر عملدرآمد جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں فلسطین میں فوری اور پائیدار جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا گیا۔
قبل ازیں سربراہی اجلاس سے خطاب میں چین کے صدر شی جن پنگ نے ایس سی او ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دیتے ہوئے کہا ایس سی او باہمی اعتماد اور اصولوں کے تحت آگے بڑھ رہی ہے اور تناور درخت بن چکی ہے۔ چینی صدر نے کہاایس سی او ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی بہت گنجائش ہے ۔چین کے صدر نے ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دیتے ہوئے کہا مشترکہ خوشحال مستقبل کیلئے تجارتی اورمواصلاتی روابط بڑھانا ہوں گے ۔ انہوں نے کہا چین ممبر ممالک کو 10 ارب یوآن کا قرض دے گا۔روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا صدر ٹرمپ نے یوکرین میں امن کے راستے کو کھولا ہے ۔سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پیوٹن نے کہا ان کا ملک اس اصول پر قائم ہے کہ کوئی ملک دوسرے کے نقصان پر اپنی سلامتی کو یقینی نہیں بنا سکتا ۔روسی صدر نے کہا یوکرین میں بحران حملے سے نہیں بلکہ یوکرین میں مغربی اتحادیوں کی حمایت یافتہ بغاوت سے ہوا۔انہوں نے کہا کہ مغرب کی یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کی کوشش بحران کی وجوہات میں سے ایک ہے ۔