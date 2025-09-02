سب کے تحفظات دور کرکے ملکی فائدے کیلئے کالاباغ ڈیم بنانا چاہیے: وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا
اسلام آباد (نمائندہ دنیا،مانیٹرنگ ڈیسک) وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ سب کے تحفظات ختم کرکے ملک و قوم کے فائدے کیلئے کالا باغ ڈیم بنانا چاہئے، انہوں نے کالا باغ ڈیم کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ صوبائیت کے چکر میں پورے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا،سب کو مطمئن کرکے کالا باغ ڈیم جیسا پراجیکٹ اپنے بچوں، نسلوں اور پاکستان کیلئے بناناچاہئے۔
خیبرپختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے کہاکہ پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیلا جاسکتا، سب کو مطمئن کرکے مستقبل کیلئے کالا باغ ڈیم جیسا منصوبہ بننا چاہئے ، صوبوں کے تحفظات ختم کرکے قوم کے فائدے کیلئے کالا باغ ڈیم بنانا چاہئے ۔ان کا کہناتھاکہ ملاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن میں کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں بارشوں، سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائیڈنگ سے صوبے کے متعدد اضلاع متاثر ہوئے ۔ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے بارشوں اور سیلاب سے اتنی زیادہ تباہی ہوئی ،ہم کچھ ڈیمز کے نام لینے سے ڈرتے ہیں، کالاباغ ڈیم ریاست کے لئے ضروری ہے اور اگر اس حوالے سے کسی کے تحفظات ہیں تو بات کر کے انہیں دور کیا جائے ۔ ہم کالا باغ ڈیم کی تعمیر کیلئے اپنا حصہ دینے کے لئے تیار ہیں دیگر صوبوں کو اس میں حصہ ڈالنا چاہئے تاکہ ڈیم کی تعمیر ممکن ہو سکے ۔ کالا باغ ڈیم منصوبہ وفاق کا فنڈڈ تھا اورطے پایا تھاکہ 90 فیصد وفاق اور 10 فیصد صوبہ دے گا، پھر 80 اور 20 فیصدتو کبھی 40 فیصداور 60 فیصدکی شرط رکھی گئی،اب کہہ رہے ہیں پچاس پچاس فیصد پراس منصوبے کو بنالیتے ہیں تو میں نے کہا کہ چلیں شروع کریں،گزشتہ ترقیاتی بجٹ میں ہم نے 7 ارب روپے رکھے تو وفاق نے اس مقابلے میں صرف دس کروڑ رکھے جس سے انکی غیرسنجیدگی ظاہر ہوتی ہے ۔
انہوں نے کہاکہ صوبائی حکومت اپنے طور پر ڈیم بنارہی ہے ،پاکستان میں قدرتی آفات کے حوالے سے کام نہیں کیا گیا اور نہ ہی ڈیم بنائے گئے ، ہم نے گزشتہ سال 6 ڈیم مکمل کئے ہیں ، گومل زام ڈیم بن گیا ہے جس کی وجہ سے نقصانات کم ہوئے ۔علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ڈیمز بنانے میں تاخیر کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہوا ب ہم مختلف اضلاع میں ڈیم بنارہے ہیں تاکہ مسائل کم ہوں،ہم پشاورکے تحفظ کیلئے جبہ ڈیم بنارہے ہیں، بڈھنی پشاورسے سیلاب سے بچاؤ کیلئے حفاظتی دیواربنائی جارہی ہے ۔ قبل ازیں سیلاب متاثرہ اضلاع کے حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس کے دوران وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے سیلاب متاثرین کو معاوضوں کی ادائیگی اور بحالی کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ہدایت کی کہ متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لئے ڈپٹی کمشنرز خود نگرانی کریں ۔میں نے زلزلے سے متاثرہ افغان بھائیوں کے علاج کیلئے اپنے ہسپتال کی آفر کی تا کہ زخمیوں کا بروقت علاج ہوسکے ۔ وزیراعلیٰ کے پی کے کاکہناتھاکہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے 2 طریقے بتادئیے اور کہا کہ ہم بہت جلد سرخرو ہوں گے ،پہلا طریقہ آئین اور قانون پر عمل داری اوردوسرا طریقہ اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتہ ہے ،پہلے طریقے سے ہی رہائی ہوگی ،دوسراطریقہ ممکن نظر نہیں آتا ،بانی نظرئیے پر کھڑے ہیں ،عمران خان قوم کے بچوں کے مستقبل کیلئے قید برداشت کر رہے ہیں، ہم بھی نظرئیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔