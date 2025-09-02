سیلاب: ملتان کیلئے خطرہ، 9 اضلاع میں ہائی الرٹ، اسلام آباد میں طوفانی بارش
لاہور،اسلام آباد،ملتان(اپنے سٹاف رپورٹر سے ،اپنے رپورٹر سے ،نمائندگان دنیا،مانیٹرنگ ڈیسک)بھارت کی جانب سے مزید پانی چھوڑے جانے کے باعث دریائے ستلج اور چناب میں پانی کے بہاؤ میں پھر اضافہ ہونے لگا ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی اور سدھنائی جبکہ دریائے چناب میں تریموں کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔
ملتان شہر کو بچانے کیلئے ہیڈ محمد والا روڈ پر بریچنگ الرٹ جاری کردیا گیا، بند توڑنے سے 200دیہات کے زیرآب آنے کا اندیشہ ہے ،تاہم بستیاں پوری طرح خالی نہ کرائی جاسکیں۔ دریائے ستلج میں ہریکے اور فیروزپور پراونچے درجے کے سیلاب کے باعث پی ڈی ایم اے نے 9 اضلاع قصور، اوکاڑہ، بہاولنگر، پاکپتن،وہاڑی، لودھراں، بہاولپور، ملتان اور مظفر گڑھ کیلئے ہائی الرٹ جاری کردیا۔ پنجاب میں اموات 41 ہوگئیں،اسلام آباد میں طوفانی بارش سے سڑکیں زیر آب، راولپنڈی،مانسہرہ کے نالوں میں بھی طغیانی، نالہ لئی کے اطراف میں انخلاکاحکم دیدیا گیا۔ذرائع کے مطابق بھارت نے ایک بار پھر انڈس واٹر کمیشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غلط طریقے سے پاکستان کو اطلاع دی، بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان کو پیر کی صبح 8 بجے اطلاع دی کہ ستلج میں ہریکے اور فیروزپورکے علاقے میں سیلاب آئے گا۔پنجاب میں دریائے راوی، ستلج اور چناب میں شدید سیلابی صورتحال کے باعث اب تک 2200 سے زائد موضع جات اور 23 لاکھ 83 ہزار لوگ متاثر ہوئے ،سیلاب میں پھنس جانے والے 9 لاکھ 18 ہزار لوگوں اور 5لاکھ سے زائد مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ جبکہ جاں بحق افراد کی تعداد 41 ہوگئی۔متاثرہ اضلاع میں 392 ریلیف کیمپس اور 386 میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔
سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا پنجاب کے 11 اضلاع کو سیلاب سے خطرات لاحق ہیں، چناب، جہلم اور راوی میں بیک وقت سپر فلڈ پنجاب کی تاریخ کا ایک نیا واقعہ ہے ۔ انہوں نے کہا جھنگ، ملتان، مظفرگڑھ، اوکاڑہ، ساہیوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد، تاندلیانوالہ، خانیوال، پاکپتن، وہاڑی، بہاولنگر، بہاولپور، راجن پور اور رحیم یار خان سیلاب کے باعث ہائی الرٹ پر ہیں۔ڈی جی،پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ اب تک 41 لوگ سیلاب سے جان کی بازی ہار چکے جبکہ 8 زخمی ہیں،بھارت سے صرف ستلج کے حوالے سے اطلاع دی گئی کسی اور دریا سے نئے ریلے کی اطلاع نہیں دی گئی،مرالہ کے مقام پر اب کسی بڑے ریلے کا امکان نہیں ہے ،البتہ بارشوں کا پانی ضرور آئے گا۔بارش کے بعد راولپنڈی کے نالہ لئی میں کٹاریاں کے مقام پر 19 فٹ تک پانی پہنچ چکا ہے ،تریموں ہیڈ ورکس کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے ، ریواز برج توڑنے سے جھنگ اور دیگر علاقوں کو فائدہ پہنچا ہے ۔آج چناب کا پانی ملتان میں داخل ہوگا، وہاں راوی کا پانی بھی ساتھ شامل ہوگا جس سے بیشتر دیہات کو خطرات لاحق ہیں اور ہمیں ہدایت ہے کہ اربن ایریاز اور انسانی جانوں کو ہر حالت میں محفوظ رکھا جائے ، سدھنائی کے مقام پر بڑے ریلے کے پیش نظر رات کو صفورہ کے مقام پر بریچ کرنا پڑ سکتا ہے جس کے انتظامات مکمل کرلیے گئے ہیں۔سدھنائی بریچ سے 14 موضع جات اور 17 ہزار ایکڑ متاثر ہونگے ۔
عرفان علی کاٹھیا نے مزید بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہیڈ محمد والا کے مقام پر کل چھ سے ساڑھے چھ لاکھ کیوسک تک پانی کا ریلا گزرے گا۔ہیڈ محمد والا کے حوالے سے اہم میٹنگ ملتان میں ہوچکی اور اہم فیصلے کیے جاچکے ہیں۔ہیڈ محمد والا کے لیے اگر بریچنگ ہوئی تو 16 موضع جات متاثر ہونگے ۔ڈی جی پی ڈی ایم اے نے کہا کہ پنجند پر اندازہ ہے کہ اب پانچ ستمبر کو پانی اکٹھا ہوگا اور پہلے کے اندازوں سے کم ہوگا،ستلج کا پانی اس وقت سلیمانکی اور ہیڈ اسلام کی جانب بڑھ رہا ہے ،اہم اور بروقت فیصلوں کی وجہ سے زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا،پنجاب میں 3100 گاؤں اور 2900 موضع جات متاثر اور اب تک 24 لاکھ سے زائد لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ ڈی جی، پی ڈی ایم اے نے پنجاب گورنمنٹ کی کارکردگی پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 390 کیمپ اور ٹینٹ سٹی اس وقت ریلیف کے لئے قائم ہوچکے ،9 لاکھ سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ،سیلاب زدہ علاقوں سے 6 لاکھ سے زائد جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے ۔لائیو سٹاک ڈیپارٹمنٹ ان جانوروں کے لیے چارے اور ونڈے کا انتظام کررہا ہے ۔ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق ستلج اور ملحقہ ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوگا، سلیمانکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1 لاکھ 34 ہزار کیوسک ہے ، ستلج پر موجود انڈین بھاکڑا ڈیم 84 فیصد تک بھر چکا ہے ، ستلج کی غضب ناک لہریں بورے والا کی حدود میں تباہی مچانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، سیلاب کے نتیجے میں ایک لاکھ 90 ہزار کیوسک کا سیلابی ریلا اس وقت بورے والا سے گزر رہا ہے جو ہر طرف تباہی کی علامت بن چکا ہے ۔
سیلاب سے بچا ؤکے لئے بنائے گئے متعدد بند ٹوٹ چکے ہیں جس کی وجہ سے سیلابی پانی ساہوکا تک پہنچ چکا ہے ، ہزاروں ایکڑ پر کاشت کی گئی فصلیں بشمول کپاس، دھان، مکئی اور تل مکمل طور پر دریا برد ہو گئی ہیں۔ 80سے زائد دیہات اور موضع جات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا،دریائے ستلج کے حفاظتی بند ٹوٹنے کے بعد آٹھ موضعات میاں حاکم لکھا سیلدرہ مہرو بلوچ بھنڈی کھچی ڈایوانہ نون رقم شاہ اور باقر شاہ کے درجنوں خاندان مبینہ طور پر کربناک حالات سے دوچار ہیں۔ چناب میں بڑا سیلابی ریلا جھنگ اور ہیڈ تریموں سے گزر رہا ہے ، مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد ایک لاکھ 2 ہزار کیوسک اور اخراج ایک لاکھ ایک ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔خانکی ہیڈ ورکس کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1 لاکھ 76 ہزار جبکہ قادر آباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1 لاکھ 54 ہزار کیوسک ہے ۔ہیڈ تریموں کے مقام پر پانی کا بہاؤ 4 لاکھ 79 ہزار کیوسک اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔اٹھارہ ہزاری کے نشیبی علاقوں میں دریائے چناب نے تباہی مچا دی، کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ،رشیدپور،جبوآنہ،کوٹ مراد، ٹبہ گیلی،ڈھن میانی،جوسہ بلوچاں،ڈاہراں والا،کوٹ رستم سمیت بیس دیہات زیرآب آگئے ۔ادھر دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 66 ہزار کیوسک جبکہ شاہدرہ کے مقام پر راوی میں پانی کا بہاؤ 67 ہزار کیوسک ہے ۔ بلوکی ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ 1 لاکھ 72 ہزار کیوسک اور ہیڈ سدھنائی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 72 ہزار کیوسک ہے ۔
نالہ ایک، بئیں اور بسنتر میں نچلے درجے جبکہ پلکھو نالہ میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب ہے ۔دریائے راوی میں آئے شدید سیلاب نے ساہیوال کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے نتیجے میں ضلع بھر کے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ،ضلعی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے 74 سکول مزید 7 روز کے لیے بند رہیں گے ۔دریائے جہلم پر بننے والا منگلا ڈیم 82فیصد بھر چکا ہے ،یہاں پانی کی آمد 41 ہزار 400 کیوسک اور اخراج 8 ہزار کیوسک ہے ۔دریائے سندھ پر بنا تربیلاڈیم 100فیصد بھر چکا ہے ،یہاں پانی کی آمد 2 لاکھ 2 ہزار کیوسک اور اخراج 2 لاکھ ایک ہزار 600 کیوسک ہے ۔پی ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ سندھ میں گدو اور سکھر کے مقامات پر 4 اور 5 ستمبر کو انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے ، نوشہرو فیروز کے علاقہ ٹھارو شاہ پولیس تھانہ کی حدود دربیلو میں سیلاب میں ڈوب کر 3افراد جاں بحق ہوگئے جن میں 23 سالہ نصیر ابڑو، 11 سالہ معراج گوپانگ اور 9 سالہ شاہن گوپانگ شامل ہیں۔ادھر گزشتہ روز پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مون سون بارشیں ریکارڈ کی گئیں، لاہور 42، گوجرانوالہ 19، خانیوال اور قصور 12، مری 11، گجرات اور نارووال 5جبکہ سیالکوٹ میں 4 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ننکانہ کے علاقہ موڑ کھنڈاکے کوٹ اکبر گاؤں میں بارش کے باعث چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 3افراد جاں بحق ہوگئے ، جن میں 45سالہ کوثر،8سالہ عائشہ اور 12 سالہ ثمرہ شامل ہیں جبکہ3 افراد 18 سالہ طاہرہ، 12 سالہ شہریار اور 10 سالہ مہریار زخمی ہوئے ۔وفاقی دارالحکومت سمیت راولپنڈی میں موسلا دھار بارش سے سڑکیں تالاب بن گئیں، بارہ کہو کا علاقہ پانی میں ڈوب گیا، نالہ لئی کے اطراف انخلا کا الرٹ جاری کر دیا گیا، سیکٹر جی الیون اور جی ایٹ میں سڑک پر جمع پانی میں گاڑیاں ڈوب گئیں۔
میٹرو بس کا روٹ بھی زیرآب آگیا،بنی گالہ،سری نگر ہائی وے پربھی پانی آگیا۔مانسہرہ اور اس کے گردونواح میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں شدید طغیانی آگئی،پانی گھروں اور بازار میں داخل ہوگیا، ایک مکان کو بھی نقصان پہنچا، 3 گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں۔ مدرسہ بھی ریلے کے گھیرے میں آگیا تاہم ریسکیو اہلکاروں نے وہاں موجود طلبا کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ گلگت بلتستان کے علاقہ غذر میں برفانی گلیشیئر کے زیادہ پگھلنے کا الرٹ جاری کیا گیا ہے جہاں یاسین ویلی کے ڈارکوٹ سٹیشن پر درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے ۔محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ اس سے برفانی جھیلوں کے پھٹنے ، نالوں اور چشموں میں اچانک سیلاب آنے اور نشیبی علاقوں کے زیر آب آنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے ۔محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مون سون بارشوں کا امکان ہے ، 9واں سپیل آج 2 ستمبر تک جاری رہے گا۔تاہم نیشنل ڈیزاسٹرمینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) نے اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں آج سے کل 3 ستمبر تک ممکنہ موسلادھاربارشوں کا الرٹ جاری کیا ہے ۔چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا ہے کہ تین سے چار دن بعد مزید بارشیں بھی متوقع ہیں، البتہ ان کی شدت پہلے سے کم ہوگی۔