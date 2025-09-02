سیلاب : امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی پاکستان کو مدد کی پیشکش
لاہور(سٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمن نے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن سے رابطہ کرکے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت اور متاثرین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے جماعت اسلامی پاکستان کو ممکنہ مدد اور تعاون کی پیشکش کی۔ڈاکٹر شفیق الرحمن نے کہاکہ انہیں پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں سیلاب اور اس کے بعد زلزلہ کی اطلاعات پر دلی رنج ہوا ہے ، انہوں نے کہا ہمارے دل پاکستان کی عوام کے لیے دھڑکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مدودنصرت سے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو مشکلات سے جلد نجات بخشے ، پاکستان و بنگلہ دیش کے عوام یک جان دوقالب ہیں۔امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا کہ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان و رضاکاران امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں ۔حافظ نعیم الرحمن نے ڈاکٹرشفیق الرحمن کو سیلاب اور زلزلہ کی صورتحال اور جماعت اسلامی اور الخدمت فائونڈیشن کی امدادی سرگرمیوں سے آگاہ کیا اور ان کی جانب سے اظہار ہمدردی اور تعاون کی پیشکش پر شکریہ ادا کیا۔