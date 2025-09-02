افغانستان: زلزلے سے کئی دیہات ملبے کا ڈھیر، 825جاں بحق، ہزاروں زخمی
کابل،اسلام آباد(اے ایف پی،رائٹرز،نیوز ایجنسیاں،سٹاف رپورٹر)افغانستان میں اتوار کی رات آنے والے شدید زلزلے کے باعث اموات کی تعداد بڑھ کر 825 ہو گئی جبکہ 3 ہزار 113 سے زائد افراد زخمی ہیں۔امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی، زلزلے کا مرکز ننگرہار صوبے کے شہر جلال آباد سے 27 کلومیٹر مشرق میں تھا جبکہ زلزلے کی گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔
یو ایس جی ایس کے مطابق زلزلے کے جھٹکے ا توار کی رات 11 بجکر 47 منٹ پر محسوس کئے گئے ،اب تک کم از کم تین آفٹر شاکس آچکے جن کی شدت چار اعشاریہ پانچ اور پانچ اعشاریہ چار کے درمیان تھی۔افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اﷲ مجاہد نے کابل میں میڈیا کو بتایا کہ صوبہ کنڑ میں بڑی تباہی ہوئی ، کئی دیہات ملبے کا ڈھیر بن گئے ،جانی نقصان بڑھنے کا خدشہ ہے ۔سینکڑوں افراد ملبے تلے دبے ہیں ۔ضلع نرگل ،چوکائے ، واتاپور، منوگی، چاپہ درہ اور ملحقہ علاقوں میں 800 افراد جان سے گئے اور 2ہزار500زخمی ہیں ۔ صوبہ ننگرہار کے ضلع دارہ نور میں 12 افراد مارے گئے ، 255 زخمی ہیں ، صوبہ لغمان کے ضلع علینگر میں 58 افراد زخمی ہوئے ۔ ۔ صوبہ پنج شیر کے ضلع ابشار میں 5 مکانات تباہ ہوئے ، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق متاثرہ افراد کیلئے ایک ارب افغانی (ایک کروڑ 80 لاکھ پاؤنڈ) مختص کیے گئے ہیں ۔طالبان کی وزارت صحت کے ترجمان شرافت زمان نے عالمی برادری سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہا یہاں بہت سے لوگ جان سے گئے ہیں، ہزاروں گھر تباہ ہو چکے ، ہمیں فوری امداد کی ضرورت ہے ۔کنڑ کے علاقے اسد آباد میں قائم ہسپتال کے سربراہ ڈاکٹر ملا داد کا کہنا تھا ہر پانچ منٹ کے بعد ایک نیا زخمی ہسپتال لایا جا رہا ہے ،ہسپتال زخمیوں سے بھر چکے ،بحران جیسی صورتحال ہے ، زخمیوں کا علاج کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے ۔
مقامی ذرائع نے بتایا کہ زلزلے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے زلزلے کے مرکز تک جانے کا زمینی راستہ منقطع ہو چکا ہے ۔ طالبان اہلکار زلزلہ کے مقام تک پہنچنے کے لیے ہیلی کاپٹرز استعمال کر رہے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ زلزلے کی وجہ سے ہونے والی تباہی کا تخمینہ لگانے میں مشکلات کا سامنا ہے ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ زلزلہ پہلے سے ہی معاشی مشکلات میں گھرے افغانستان کے لیے ایک اور بڑا دھچکا ہے ۔ جہاں قحط جیسی صورتحال ہے اور عالمی امداد بھی معطل ہے ۔صدر آصف علی زرداری نے افغان زلزلہ متاثرین سے دلی تعزیت کی ہے اور جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے گہرے دکھ کا اظہار کیا ، انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہے ،وزیراعظم شہباز شریف نے بھی افغانستان میں زلزلے سے جانی و مالی نقصان پر اظہارِ افسوس کرتے ہوئے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں افغان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔وزیراعظم نے حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے متاثرین کے ساتھ دلی یکجہتی کا اظہار کیا ۔انہوں نے افغانستان کو ہرممکن امداد کی پیشکش بھی کی۔
نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈاراور افغان عبوری وزیرخارجہ امیر خان متقی کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے ۔ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیراعظم نے زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہارکیا اور متاثرہ افغان عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان افغانستان کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کیلئے تیار ہے ۔اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بھی افغانستان کے عوام سے تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔بھارتی وزیرِ خارجہ ایس جے شنکر کا کہنا ہے کہ افغانستان میں زلزلہ متاثرین کیلئے ایک ہزار خیمے کابل پہنچا دئیے ۔انہوں نے ایکس پر بیان میں کہا افغان ہم منصب مولوی امیر خان متقی سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے ،کابل میں بھارتی مشن فوری طور پر 15 ٹن کھانے پینے کی اشیا کنڑ پہنچا رہا ہے ۔ادھر بھارتی وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ متاثرین کو ہر ممکن امداد اور ریلیف دینے کیلئے تیار ہیں۔