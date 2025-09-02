تنویر خالق شہید ذوالفقار میڈیکل یونیورسٹی کے وی سی تعینات
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزارت قومی صحت نے صدر آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد ڈاکٹر تنویر خالق کو شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی (ذیمبو) کا وائس چانسلر تعینات کر دیا۔
ڈاکٹر پروفیسر تنویر خالق کی بطور وائس چانسلر تقرری چار سال کیلئے کی گئی، انہیں دوسری مرتبہ شہید ذوالفقار علی بھٹومیڈیکل یونیورسٹی (زیمبو) کا وائس چانسلر تعینات کیا گیا، وفاقی وزارت قومی صحت نے پروفیسر تنویر خالق کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے مستقل وائس چانسلر کا عہدہ سال سے خالی تھا ،وفاقی تمام سرکاری و نجی میڈیکل کالجز کو شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ریگولیٹ اور پمز و پولی کلینک کے تدریسی امور براہ راست یونیورسٹی ڈیل کرتی ہے۔