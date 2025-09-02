صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنویر خالق شہید ذوالفقار میڈیکل یونیورسٹی کے وی سی تعینات

  • پاکستان
تنویر خالق شہید ذوالفقار میڈیکل یونیورسٹی کے وی سی تعینات

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزارت قومی صحت نے صدر آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد ڈاکٹر تنویر خالق کو شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی (ذیمبو) کا وائس چانسلر تعینات کر دیا۔

ڈاکٹر پروفیسر تنویر خالق کی بطور وائس چانسلر تقرری چار سال کیلئے کی گئی، انہیں دوسری مرتبہ شہید ذوالفقار علی بھٹومیڈیکل یونیورسٹی (زیمبو) کا وائس چانسلر تعینات کیا گیا، وفاقی وزارت قومی صحت نے پروفیسر تنویر خالق کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے مستقل وائس چانسلر کا عہدہ سال سے خالی تھا ،وفاقی تمام سرکاری و نجی میڈیکل کالجز کو شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ریگولیٹ اور پمز و پولی کلینک کے تدریسی امور براہ راست یونیورسٹی ڈیل کرتی ہے۔

