اسلام آباد:خاتون ٹک ٹاکرکو اغواکرنے کی کوشش،قتل کی دھمکیاں
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)اسلام آباد میں ٹک ٹاکر خاتون کو ہراساں اور اغوا کرنے کی کوشش، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔
تھانہ شالیمار پولیس نے ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کی درخواست پر ہراسانی اور اغوا کرنے کی کوشش کے الزامات پر مقدمہ درج کرلیا، ملزم حسن زاہد کئی روز سے تعاقب کرتا رہا اور بار بار تحائف دے کر دباؤ ڈالا جس کے بعد 31 اگست شام ساڑھے 6 بجے گھر کے باہر زبردستی ساتھ لے جانے کی کوشش بھی کی۔ سامعہ حجاب نے الزام عائد کیا کہ ملزم حسن زاہد نے کھلے عام بدلہ لینے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ٹک ٹاکر نے سوشل میڈیا پر ویڈیو بیان جاری کر کے اپنی جان کو سنگین خطرات لاحق ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے ۔ یاد رہے کہ ٹک ٹاکر سامعہ حجاب گھر میں قتل کی جانے والی ٹک ٹاکر ثنا یوسف کی دوست ہے۔