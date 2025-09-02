صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے غذائی قلت کا خدشہ:کوآرڈی نیٹراقوام متحدہ

سیلاب سے غذائی قلت کا خدشہ:کوآرڈی نیٹراقوام متحدہ

لاہور( دنیا مانیٹر نگ، آئی این پی) اقوام متحدہ نے پاکستان میں جاری شدید بارشوں اور سیلاب کے پیش نظر ملک میں غذائی بحران کا خدشہ ظاہر کر دیا۔

ترکیہ کے خبر رساں  ادارے انادولو ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے کوآرڈینیٹر محمد یحیی نے متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ یہ معمول کی بات نہیں، مگر یہ نیا معمول بنتا جا رہا ہے ، موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر مون سون کا سیزن اب پاکستان بھر میں آبادیوں کیلئے خوف اور تباہی کا پیغام لاتا ہے ۔ انہوں نے ضلع حافظ آباد کے ڈوبے ہوئے کھیتوں کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ جہاں تک جتنی نظر جا سکتی ہے دھان کے کھیت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسان اب اگلے کاشت کے موسم تک کئی مہینے بغیر فصل اور آمدنی کے گزاریں گے ، یہ تو صرف آغاز ہے ، آنے والے ہفتوں میں مزید شدید بارشوں کی توقع ہے ، جیسے جیسے پانی جنوب کی طرف بڑھے گا، یہ مزید خاندانوں کو بے گھر اور تباہی سے دوچار کرے گا۔ یہ محض ایک اور قدرتی آفت نہیں ، یہ موسمیاتی تبدیلی ہے ۔ دوسری طرف اقوام متحدہ نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے متعلق ابتدائی رپورٹ تیار کر لی جو یو این او سی ایچ اے کی تیار کردہ ہے ۔ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان کو بھیجی گئی رپورٹ 26 جون سے 30 اگست تک ہونے والے نقصانات پر مشتمل ہے ،جس کے مطابق اس دوران سیلاب سے 829 اموات ہوئیں، 1116 افراد زخمی ہوئے، 8975 گھروں کو نقصان پہنچا اور 6138 مویشی ہلاک ہوئے۔ 655 کلومیٹر سڑکوں اور 238 پلوں کو نقصان پہنچا۔

