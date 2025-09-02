صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عافیہ کیس:لارجربینچ کیلئے درخواست چیف جسٹس کوارسال

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحت اور وطن واپسی کی درخواست میں لارجر بینچ کی تشکیل کیلئے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔

گزشتہ روز سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل عمران شفیق ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور کہاکہ لارڈ شپ یہ معاملہ کافی پیچیدہ ہو گیا ہے ،جس پر جسٹس انعام امین منہاس نے کہا کوئی پیچیدہ نہیں ہوا،چیف جسٹس کے ماسٹر آف روسٹر کے حوالے سے میرا فیصلہ موجود ہے ، وکیل نے کہا میں نے یہ فیصلہ نہیں پڑھا آپ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس ماسٹر آف روسٹر ہے ؟ جسٹس انعام امین منہاس نے کہامنیب صاحب کی بھی یہی رائے تھی میں نے بھی وہی فیصلہ دیا ہے ،میرا فیصلہ ہے ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس ہے ،دوسری رائے یہ آئی کہ وہ نہیں ہیں، اب دو آراء کی وجہ سے یہ معاملہ لارجر بینچ کو بھیج رہا ہوں،ماسٹر آف روسٹر کون ہے یہ لارجر بینچ طے کرے گا،واضح رہے کہ قبل ازیں یہ کیس جسٹس سرداراعجاز اسحاق کی عدالت میں زیرسماعت تھا اورفاضل جج نے عدالتی حکم عدولی پر وزیراعظم و کابینہ کو توہین عدالت نوٹس جاری کیے تھے۔

