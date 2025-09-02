پختونخوا اسمبلی :عمران خان اور بشریٰ بی بی کیساتھ ناروا سلوک کے خلاف قرار داد منظور
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک، نیوز ایجنسیاں)خیبرپختونخوا اسمبلی میں بانی تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف قرار داد کثرت رائے سے منظور کرلی گئی جبکہ اپوزیشن اراکین نے اس کی مخالفت کی ہے۔
خیبرپختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں تحریک انصاف کے رکن آصف محسود نے ایوان میں قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے ساتھ غیر قانونی اور انسانی حقوق کے خلاف رویہ اپنایا جارہا ہے ۔اس قرارداد کو حکومت کثرت رائے سے منظور کروانے میں کامیاب ہوگئی۔خیبرپختونخوا اسمبلی نے جنوبی وزیرستان میں موبائل سروس کی بندش کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور کرلی۔خیبرپختونخوا اسمبلی میں افغانستان میں زلزلے سے نقصان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے حکومت اور اپوزیشن نے متفقہ قرارداد منظور کرلی ۔قرارداد میں کہا گیا کہ شدید زخمیوں کو بغیر ویزا پاکستان منتقل کرکے طبی سہولتیں مہیا کی جائیں۔